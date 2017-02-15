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Чистый убыток Stockmann за 2016 год составил 18,2 млн евро

15 февраль 2017 (17:54)

УрБК, Москва, 15.02.2017. Чистый убыток финской компании розничной торговли Stockmann за 2016 год составил 18,2 млн евро. Об этом сообщает «Прайм».

Убыток на акцию в отчетном периоде составил 0,33 евро против 1,24 евро годом ранее. Выручка компании при этом уменьшилась на 9,2%, до 1,3 млрд евро.

За IV квартал чистая прибыль компании составила 22,4 млн евро против убытка в 19,1 млн евро годом ранее. В пересчете на акцию прибыль составила 0,29 евро против убытка в 0,27 евро год назад. Квартальная выручка составила 388,4 млн евро, что на 7,5% ниже показателя годичной давности.

Компания ожидает, что в 2017 году выручка сократится из-за изменений в сети магазинов и ассортимента продукции. Ожидается также, что операционные результаты по итогам первого квартала 2017 года будут отрицательными, отмечено в релизе.

Напомним, в 2015 году Stockmann продал единственную розничную точку в Екатеринбурге компании Reviva Holdings Limited (владелец российского франчайзи сети универмагов Debenhams («Дебрусс»). Согласно договору, магазин проработает под брендом Stockmann до 2018 года.

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