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Чистый убыток Stockmann за 2016 год составил 18,2 млн евро
15 февраль 2017 (17:54)
УрБК, Москва, 15.02.2017. Чистый убыток финской компании розничной торговли Stockmann за 2016 год составил 18,2 млн евро. Об этом сообщает «Прайм».
Убыток на акцию в отчетном периоде составил 0,33 евро против 1,24 евро годом ранее. Выручка компании при этом уменьшилась на 9,2%, до 1,3 млрд евро.
За IV квартал чистая прибыль компании составила 22,4 млн евро против убытка в 19,1 млн евро годом ранее. В пересчете на акцию прибыль составила 0,29 евро против убытка в 0,27 евро год назад. Квартальная выручка составила 388,4 млн евро, что на 7,5% ниже показателя годичной давности.
Компания ожидает, что в 2017 году выручка сократится из-за изменений в сети магазинов и ассортимента продукции. Ожидается также, что операционные результаты по итогам первого квартала 2017 года будут отрицательными, отмечено в релизе.
Напомним, в 2015 году Stockmann продал единственную розничную точку в Екатеринбурге компании Reviva Holdings Limited (владелец российского франчайзи сети универмагов Debenhams («Дебрусс»). Согласно договору, магазин проработает под брендом Stockmann до 2018 года.
Убыток на акцию в отчетном периоде составил 0,33 евро против 1,24 евро годом ранее. Выручка компании при этом уменьшилась на 9,2%, до 1,3 млрд евро.
За IV квартал чистая прибыль компании составила 22,4 млн евро против убытка в 19,1 млн евро годом ранее. В пересчете на акцию прибыль составила 0,29 евро против убытка в 0,27 евро год назад. Квартальная выручка составила 388,4 млн евро, что на 7,5% ниже показателя годичной давности.
Компания ожидает, что в 2017 году выручка сократится из-за изменений в сети магазинов и ассортимента продукции. Ожидается также, что операционные результаты по итогам первого квартала 2017 года будут отрицательными, отмечено в релизе.
Напомним, в 2015 году Stockmann продал единственную розничную точку в Екатеринбурге компании Reviva Holdings Limited (владелец российского франчайзи сети универмагов Debenhams («Дебрусс»). Согласно договору, магазин проработает под брендом Stockmann до 2018 года.
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