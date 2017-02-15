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Новым президентом УПН избрана Ирина Зырянова

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2017. На ежегодном общем собрании компаний — членов Уральской палаты недвижимости (УПН) состоялись выборы президента объединения, а также нового состава совета и комиссий УПН.



Как сообщает УПН, президентом Уральской палаты недвижимости избрана директор ООО «Бюро недвижимости Зыряновой» Ирина Зырянова.



В новый состав совета УПН вошли представители агентств недвижимости «Риэлторская компания «Проспектъ», «Риэлт компания Бонус», «Богданов и партнеры», «БКНедвижимость», «Группа предприятий «Ярмарка», «Центр недвижимости «Северная казна», «Урал-Эстэйт», «Группа компаний «КВИКО», «Агентство недвижимости «Про100 недвижимость», ИП Обухов И. А. (Агентство недвижимости «АНТЕЙ»), «Л & ПАРТНЕРЫ», «Белый дом», «33 квадратных метра», «Центральное ипотечное агентство».



Напомним, ранее УПН возглавлял глава компании «Богданов и партнеры» Эдуард Богданов.

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