«Хвостатая» экология свердловских производств

Экономический кризис обострил традиционные для Свердловской области проблемы в сфере промышленной экологии. Причем они состоят не только в минимизации текущего загрязнения окружающей среды крупными промышленными предприятиями: большинство таких компаний сегодня выполняют требования законодательства. Основная сложность — это «хвосты»: захоронения отходов и затопленные шахты советского периода, ликвидировать которые у бизнеса не хватает средств, а также свалки, остающиеся от предприятий-банкротов.По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, за 2016 год предприятия региона произвели 179 млн т отходов, из них коммунальными являются только 1,5 млн т. Однако это лишь одна из целого ряда экологических проблем региона.«Более чем столетнее развитие промышленности наложило на область свой отпечаток в виде негативного воздействия на окружающую среду. Сегодня перед нами стоят проблемы, связанные с разливом шахтных вод, накопленными промышленными отходами, устареванием производств и необходимостью их модернизации, выводом населения, проживающего в санитарно-защищенных зонах. Однако 27 из 30 основных крупных предприятий региона, на долю которых приходится 80% отходов, уже подписали соглашения о защите окружающей среды и работают в данном направлении», — рассказал он.Это подтверждают итоги деятельности надзорных ведомств. В частности, заместитель начальника департамента Росприроднадзора по УрФО Любовь Фадеева отмечает, что крупные предприятия региона имеют всю необходимую документацию и допускают лишь единичные нарушения действующего законодательства.«За 2016 год мы провели 870 проверок, из них 833 — внеплановые, направленные на мониторинг исполнения ранее выданных предписаний или по обращениям граждан. К крупным организациям претензий практически нет: основной темой жалоб граждан являются несанкционированные свалки», — поясняет эксперт.Так, по данным минприроды и экологии Свердловской области, в 2016 году в ходе обследования земель сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, населенных пунктов, а также водоохранных зон водных объектов обнаружено 424 несанкционированных места размещения отходов.При этом часть свалок принадлежат предприятиям-банкротам, число которых в регионе с развитием кризиса продолжает расти. Большая часть из них на сегодняшний день являются бесхозяйными.«К сожалению, наши бизнесмены зачастую банкротят одни компании, чтобы создать другие — уже без долгов. И после ликвидированных предприятий остаются свалки твердых коммунальных отходов, которые стали бесхозными. Эта проблема нас действительно беспокоит», — рассказал Алексей Кузнецов.Впрочем, по словам экспертов, значительно большую сложность составляют захоронения отходов советского периода. Часть из них ложится дополнительной нагрузкой на бюджет региона, другая в настоящее время «привязана» к действующим предприятиям.«Компании, хотят они того или не хотят, должны не только свои текущие отходы утилизировать, но и решать проблему с ранее накопленными: некоторые из них представляют серьезную опасность. Рассчитывать, что кто-то поможет бизнесу в решении этих проблем, сегодня не приходится. Федеральная программа, разработанная еще несколько лет назад, так и не принята, хотя с ее помощью государство могло бы посредством субсидий, субвенций, налоговых льгот или даже кредитования под минимальный процент заинтересовать предприятия в решении этой проблемы», — пояснила профессор кафедры корпоративной экономики и управления бизнесом УрГЭУ Галина Пахальчак.Еще одним «хвостом» свердловских предприятий, по словам экспертов, являются устаревшие технологии производства, а также переработки и хранения отходов. Так, по словам координатора по трансферу технологий и материалов Университета Палацкого (Чехия) Михаила Косовского, в некоторых организациях они на полвека отстают от современных.«Понятно, что чем больше промышленных предприятий, тем тяжелее проблема. Вопрос в том, как быстро и эффективно она решается. К сожалению, в Свердловской области есть компании, где применяются технологии 70-х годов прошлого века. Им бы не «изобретать велосипед», а обратиться к международному опыту, имеющему эффективные и не слишком дорогие наработки. Но почему-то ими интересуются те предприятия, у которых и так немного проблем, а не те, кто больше всего нуждается. Так, «Русский хром» тратит только на мониторинг выбросов в пять раз больше, чем мог бы заплатить за технологию, способную решить вопрос загрязнения водоемов региона хромом», — отмечает эксперт.Таким образом, в Свердловской области наблюдается положительная динамика в сфере промэкологии, однако скорость изменений оставляет желать лучшего. Причины этого в экономическом кризисе, «вымывающем» доходы предприятий, недостатке государственной поддержки, а также безответственном отношении части предпринимателей к проблемам охраны окружающей среды. По мнению экспертов, такими темпами регион будет решать сегодняшние экологические задачи еще не один десяток лет.