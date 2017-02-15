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В 2018 году в Ливии состоятся президентские и парламентские выборы

15 февраль 2017 (17:14)

Глава правительства национального согласия Ливии Файез ас-Сарадж и командующий национальной армией Халифа Хафтар договорились о проведении в стране парламентских и президентских выборов в 2018 году. Об этом сообщил официальный представитель египетской армии, передает РИА «Новости».

Переговоры проходили в египетской столице в течение двух дней. Их организовал Египет для преодоления политического противостояния в Ливии.

Как отметил представитель ВС Египта в своем фейсбуке, ливийские противоборствующие стороны согласились принять заявление, которое состоит из четырех частей.

Так, они договорились, что руководители правительств продолжат оставаться на своих постах до начала работы нового президента и нового парламента Ливии в 2018 году.

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