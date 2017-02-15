Дайджест
В 2018 году в Ливии состоятся президентские и парламентские выборы
15 февраль 2017 (17:14)
Глава правительства национального согласия Ливии Файез ас-Сарадж и командующий национальной армией Халифа Хафтар договорились о проведении в стране парламентских и президентских выборов в 2018 году. Об этом сообщил официальный представитель египетской армии, передает РИА «Новости».
Переговоры проходили в египетской столице в течение двух дней. Их организовал Египет для преодоления политического противостояния в Ливии.
Как отметил представитель ВС Египта в своем фейсбуке, ливийские противоборствующие стороны согласились принять заявление, которое состоит из четырех частей.
Так, они договорились, что руководители правительств продолжат оставаться на своих постах до начала работы нового президента и нового парламента Ливии в 2018 году.
Переговоры проходили в египетской столице в течение двух дней. Их организовал Египет для преодоления политического противостояния в Ливии.
Как отметил представитель ВС Египта в своем фейсбуке, ливийские противоборствующие стороны согласились принять заявление, которое состоит из четырех частей.
Так, они договорились, что руководители правительств продолжат оставаться на своих постах до начала работы нового президента и нового парламента Ливии в 2018 году.
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