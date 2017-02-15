Дайджест

Credit Suisse сократит 6,5 тыс. сотрудников

Швейцарский Credit Suisse сократит более 6,5 тыс. сотрудников в нынешнем году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой заявление главного исполнительного директора организации Тиджана Тиама.



Такое решение было принято после подведения годовой отчетности банка, согласно которой в 2016 году организация получила чистый убыток в размере CHF 2,44 млрд.



«Сейчас у нас хорошие новости для роста и получения выгоды от тех рыночных решений, которые мы приняли в 2016 году», — прокомментировал ситуацию Тиам.

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