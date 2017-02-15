Приватизация свердловских предприятий может не состояться

Правительство РФ разработало план приватизации на 2017-2019 годы. Документ предполагает сокращение доли государственного участия в 477 акционерных обществах и 298 федеральных унитарных предприятиях, 10 обществах с ограниченной ответственностью и более 1 тыс. объектов другого госимущества (земельные участки, гаражи, коммерческие помещения). Планируется, что за этот период российский бюджет пополнится на 5,6 млрд руб. ежегодно без учета стоимости акций компаний-лидеров (ВТБ, «Совкомфлота» и «Алроса»). В план приватизации федеральные власти включили и 24 предприятия, зарегистрированные на территории Свердловской области. Однако эксперты опасаются, что многие из них окажутся невостребованными у инвесторов.Все приватизируемые предприятия на Среднем Урале можно разбить на три основные категории. Первая — наиболее рентабельные ценные бумаги известных свердловских компаний. К этой группе можно отнести акции СКБ-Банка (414 акций), Уральского банка реконструкции и развития (5 тыс. штук), Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала (3,71%). Как отмечают аналитики, эти ценные бумаги являются высоколиквидными, поэтому, скорее всего, в сжатые сроки смогут найти своего покупателя.Вторая группа — акции проблемных свердловских предприятий, которые ранее безуспешно выставлялись на торги. Здесь можно выделить Ирбитскую семеноводческую станцию (100% акций), Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт профилактики пневмокониозов и техники безопасности (100%), хладокомбинат «Норд» (49%), Уральский институт металлов (100%), институт «Уралгипроруда» (34%), Племенной птицеводческий завод «Свердловский» (100%), НИИ асбестовой промышленности (100%). Некоторые из этих компаний выставлялись на торги 4-6 раз. Однако инвесторы не проявили к ним никакого интереса. Поэтому высока вероятность, что в 2017-2019 годы для них не смогут найти покупателей.Третья группа — акции предприятий, которые ранее никогда не выставлялись на торги. По этой причине спрогнозировать будущий интерес инвесторов к этим ценным бумагам крайне сложно. Многое зависит о того, что представляет из себя та или иная организация: от ее выручки, чистой прибыли, долговой нагрузки, качества недвижимости. Некоторые организации представляют из себя давно не работающие производственные комплексы (например, типография «Уральский рабочий»). Другие продолжают осуществлять коммерческую деятельность.Отметим, что к этой группе можно отнести некоторые научно-исследовательские институты (НИИ) и проектные организации. К примеру, НИИ машиностроения (Нижняя Салда), Свердловскую областную инспекцию по качеству торфа, НИИ горного и обогатительного машиностроения, Уральское предприятие по проектированию и строительству сооружений связи, Свердловскагропромстандарт. Инвестиционная привлекательность каждого НИИ будет зависит от его производственных показателей, рентабельности производства и качества имущества.Независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов сомневается, что многие свердловские НИИ будут востребованы у инвесторов.«Если научно-исследовательский институт не имеет более-менее прозрачную выручку, с помощью которой можно в будущем отбить вложенные деньги, то он не может быть привлекательным. На мой взгляд, самыми конкурентоспособными НИИ являются те, которые связаны с оборонкой. Все остальным институтам «выживать» намного сложнее. Во время приватизации в «дикие» 90-е чаще всего НИИ приобретались инвесторами ради недвижимости. Тогда они продавались при акционировании за бесценок», — заявил Григорий Вахитов.Финансовый эксперт Дмитрий Земеров также считает, что успешность приватизации зависит от привлекательности каждого конкретного актива для потенциальных приобретателей.«Если идет речь о российских стратегических предприятиях, то на них обычно бывает очень высокий спрос. Остальные компании гораздо менее привлекательны. Здесь надо смотреть в каждом конкретном случае: чем занимается организация, насколько она конкурентоспособна, есть ли у нее долги», — заявил независимый финансовый аналитик Дмитрий Земеров.Поскольку многие предприятия, которые выставят на продажу, генерируют убытки или работают на грани рентабельности, можно предположить, что приватизация многих свердловских компаний может не состояться. Инвесторы просто не захотят вкладывать средства в неликвидные ценные бумаги или будут дожидаться максимально низкой цены предложения на торгах.