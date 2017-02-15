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За три года Центробанк исключил из реестра МФО почти 4 тыс. организаций

УрБК, Москва, 15.02.2017. За три года ЦБ РФ исключил из реестра МФО почти 4 тыс. микрофинансовых организаций. Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на заявление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.



«Деятельность микрофинансовых организаций — еще одна исключительно социально значимая тема. Микрозаймы нужны гражданам. В случае если легальные кредиторы, быстро выдающие небольшие суммы на короткие сроки, исчезнут, а потребность граждан останется, мы получим ту ситуацию, когда на смену МФО придут «черные» кредиторы. И граждане будут абсолютно не защищены ни от вышибал долгов, ни от нечестного начисления процентов по займам», — заявила она.



Вместе с тем Э.Набиуллина признала, что периодически появляются громкие истории, когда люди оказывались должны МФО огромные проценты, несопоставимые с взятой в долг суммой.



ЦБ, по ее словам, провел активную работу по очищению рынка микрофинансирования: за 3 года из реестра было исключено почти 4 тыс. организаций. Одновременно регулятор вел работу по учету организаций, потому что раньше микрозаймы выдавали и МФО, не находящиеся в реестре.

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