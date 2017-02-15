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В свердловский Роспотребнадзор в 2016 году поступило 279 жалоб на интернет-магазины

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2017. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в 2016 году рассмотрело 279 жалоб на продажу товаров через интернет-магазины. Во многих обращениях отсутствовали сведения о хозяйствующем субъекте (о наименовании, местонахождении) — данные жалобы направлены в правоохранительные органы.



Как сообщает пресс-служба ведомства, анализ тематики обращений граждан показал, что потребители чаще всего жалуются на несоответствие товара заявленным характеристикам, указанным на сайте компании, отсутствие маркировки и документов; качество товара.



Всего в 2016 году проведено 9 надзорных мероприятий в области дистанционной торговли, в рамках которых выявлено 271 нарушение. Основные нарушения, выявляемые при надзоре: непредоставление необходимой и достоверной информации о товаре и изготовителе; включение в договоры условий, ущемляющих права потребителей; нарушение иных установленных законом прав потребителя, связанных с оплатой товаров.



По результатам проведенных мероприятий в 2016 году составлен 31 протокол об административном правонарушении, вынесено 5 постановлений о назначении штрафов.



Также Управлением Роспотребнадзора проводятся мероприятия, направленные на пресечение незаконной продажи дистанционным способом в сети интернет алкогольной продукции. Подано 27 исков в суд о признании запрещенной к распространению в Российской Федерации информации, размещенной на сайтах в интернете с предложением о продаже алкогольной продукции дистанционным способом, из них 25 рассмотрено и удовлетворено, два находятся на стадии рассмотрения.

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