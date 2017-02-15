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Россельхознадзор запретил ввоз птицы из Италии, Польши, Греции и Словакии

15 февраль 2017 (10:29)

УрБК, Москва, 15.02.2017. Россельхознадзор с 14 февраля запретил поставки живой птицы и инкубационных яиц из некоторых регионов Италии, Польши, Греции и Словакии.

Запрет введен из-за распространения в этих странах гриппа птицы.

Как сообщается в материалах ведомства, из Италии ограничен ввоз этой продукции из региона Эмилия-Романья. Ранее такое же решение было принято и в отношении региона Венето.

В Польше запрет наложен на экспорт живой птицы и инкубационных яиц из Мазовецкого, Великопольского и Варминьско-Мазурского воеводств. Ранее поставки были ограничены из пяти воеводств.

Лишены права на поставку в РФ греческие округа Пелопоннес и Восточная Македония. Ранее такая же меры принята в отношении округа Фракия.

В Словакии запрещены поставки из Братиславского, Прешовского, Трнавского, Жилинского и Тренчинского краев.

В настоящее время в отношении поставок продукции птицеводства из этих стран действует российское продовольственное эмбарго. Однако оно не распространяется на поставки живой птицы и инкубационных яиц.

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