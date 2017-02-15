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Heineken в 2016 году сократил объем продаж в России более чем на 10%
15 февраль 2017 (15:42)
УрБК, Москва, 15.02.2017. Голландский пивоваренный концерн Heineken в 2016 году сократил объем продаж в России более чем на 10% (в натуральном выражении). Причиной падения показателя стала сложная ситуация на российском пивном рынке на фоне продолжающейся инфляции и низкого уровня потребительской уверенности, передает «Интерфакс».
«Мы продолжали увеличивать долю премиальных брендов в нашем портфеле и фокусироваться на стоимости, в результате чего удалось повысить показатель выручки на гектолитр, однако на наших результатах негативно отразилась высокая ценовая конкуренция на рынке», — говорится в сообщении компании.
В России Heineken работает с 2002 года, в том числе есть завод в Екатеринбурге. По итогам 2015 года продажи компании на российском рынке сократились на 7-9%.
Ранее о результатах за 2016 год отчитался датский Carlsberg. Отгрузки компании на российском рынке выросли на 1%. По оценке Carlsberg, падение российского рынка пива в прошлом году замедлилось и составило 1-2%. В 2017 году компания прогнозирует падение рынка пива в России на 5%.
«Мы продолжали увеличивать долю премиальных брендов в нашем портфеле и фокусироваться на стоимости, в результате чего удалось повысить показатель выручки на гектолитр, однако на наших результатах негативно отразилась высокая ценовая конкуренция на рынке», — говорится в сообщении компании.
В России Heineken работает с 2002 года, в том числе есть завод в Екатеринбурге. По итогам 2015 года продажи компании на российском рынке сократились на 7-9%.
Ранее о результатах за 2016 год отчитался датский Carlsberg. Отгрузки компании на российском рынке выросли на 1%. По оценке Carlsberg, падение российского рынка пива в прошлом году замедлилось и составило 1-2%. В 2017 году компания прогнозирует падение рынка пива в России на 5%.
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