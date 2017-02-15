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В России отзывают 91 автомобиль Ford Ranger

УрБК, Москва, 15.02.2017. ООО «Форд Соллерс Холдинг» проводит в России добровольный отзыв 91 транспортного средства марки Ford Ranger. Соответствующая информация поступила в Росстандарт.



Как сообщает пресс-служба ведомства, отзыву подлежат автомобили, реализованные с 1 апреля 2012 года по 30 сентября 2012 года.



Причиной отзыва автомобилей Ford Ranger с автоматической коробкой передач послужила возможность переключения с 6-ой на 1-ую передачу вследствие неверного сигнала от датчика скорости вращения выходного вала. Непреднамеренное понижение передачи приведет к резкому снижению скорости вращения колес и, как следствие, к потере управления автомобилем.



Уполномоченные дилеры ООО «Форд Соллерс Холдинг» уведомляют владельцев транспортных средств марки Ford Ranger, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



На указанных автомобилях марки Ford Ranger буде проведена повторная калибровка модуля управления трансмиссией ТСМ.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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