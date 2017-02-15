Новости дня
В России отзывают 91 автомобиль Ford Ranger
15 февраль 2017 (15:00)
УрБК, Москва, 15.02.2017. ООО «Форд Соллерс Холдинг» проводит в России добровольный отзыв 91 транспортного средства марки Ford Ranger. Соответствующая информация поступила в Росстандарт.
Как сообщает пресс-служба ведомства, отзыву подлежат автомобили, реализованные с 1 апреля 2012 года по 30 сентября 2012 года.
Причиной отзыва автомобилей Ford Ranger с автоматической коробкой передач послужила возможность переключения с 6-ой на 1-ую передачу вследствие неверного сигнала от датчика скорости вращения выходного вала. Непреднамеренное понижение передачи приведет к резкому снижению скорости вращения колес и, как следствие, к потере управления автомобилем.
Уполномоченные дилеры ООО «Форд Соллерс Холдинг» уведомляют владельцев транспортных средств марки Ford Ranger, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
На указанных автомобилях марки Ford Ranger буде проведена повторная калибровка модуля управления трансмиссией ТСМ.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Как сообщает пресс-служба ведомства, отзыву подлежат автомобили, реализованные с 1 апреля 2012 года по 30 сентября 2012 года.
Причиной отзыва автомобилей Ford Ranger с автоматической коробкой передач послужила возможность переключения с 6-ой на 1-ую передачу вследствие неверного сигнала от датчика скорости вращения выходного вала. Непреднамеренное понижение передачи приведет к резкому снижению скорости вращения колес и, как следствие, к потере управления автомобилем.
Уполномоченные дилеры ООО «Форд Соллерс Холдинг» уведомляют владельцев транспортных средств марки Ford Ranger, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
На указанных автомобилях марки Ford Ranger буде проведена повторная калибровка модуля управления трансмиссией ТСМ.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В России отзывают 3 тыс. 236 автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic 909
- Компания «Фольксваген Груп Рус» отзывает 74 проданных в России автомобиля Volkswagen Caddy
- Автодилеры отзывают 1 тыс. 320 проданных в России автомобилей Ford EcoSport
- Ford отзывает из России автомобили модели Fiesta
- Компания «Форд Соллерс Холдинг» отзывает 24 проданных в России автобуса Ford Transit
Loading...