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В Екатеринбурге земельный участок под склады ушел с аукциона за 573 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2017. В Екатеринбурге состоялся аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для размещений складов. Об этом сообщает Фонд имущества Свердловской области.



Участок находится на улице Черняховского, его общая площадь — 2 тыс. 191 кв. м., срок аренды — 38 месяцев.



При начальной цене 303 тыс. руб. участок был продан за 573 тыс. руб. без учета НДС. Победитель аукциона — индивидуальный предприниматель Иван Шкаровский.



Вместе с тем не состоялся аукцион по земельному участку, который находится в екатеринбургском поселке Полеводство по улице Старожилов. Его разрешенное использование — для строительства объекта торговли, общая площадь — 2 тыс. 137 кв. м., срок аренды — 18 месяцев. Начальная цена — 118 тыс. руб. без учета НДС.

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