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Продукты ушли в сети
15 февраль 2017 (14:28)
По итогам 2016 года в Екатеринбурге значительно выросла доля сетевиков в продуктовом ритейле. К началу нового года уровень конкуренции в сфере вырос настолько, что малый и средний бизнес вынужден уходить в ниши — монопродуктовые или специализированные магазины. При этом эксперты отмечают, что при сохранении текущего подхода к регулированию рынка тенденция будет продолжаться, что в конечном итоге приведет к снижению добросовестности конкуренции.
На начало 2017 года доля сетевых объектов в общем количестве продуктовых магазинов в Екатеринбурге достигла 77,3%. Такую информацию предоставил комитет по товарному рынку администрации города в докладе об итогах развития потребительского рынка мегаполиса. При этом показатель значительно выше, чем в прошлые годы. Так, в 2013-2015 годы он оставался практически неизменным, колеблясь в пределах 61-63%.
С учетом того, что прирост по объектам торговли в Екатеринбурге по итогам 2016 года оказался незначительно выше, чем в предыдущем году, можно констатировать две тенденции. Первая — локальный бизнес в городе укрупняется: за прошедший год в городе появилось 15 новых местных продовольственных сетей.
Вторая — на смену закрывающимся магазинам приходят объекты крупных федеральных сетей, которые привлекают покупателей за счет более низких цен и вытесняют таким образом местных ритейлеров — как сетевых, так и нет. В середине 2016 года появилась информация, что на «Пятерочку» и «Магнит» приходится 2/3 всех вновь открытых магазинов за последние два года.
Президент «Союз Ритейл», руководитель торговой сети «Елисей» Александр Оглоблин отмечает, что в прошлом году структура рынка продовольственного ритейла претерпела значительные изменения. И хотя основные перестановки уже произошли, тенденция к укрупнению доли сетей на рынке может продолжиться и в новом году.
«В 2016 году с рынка ушла такая сеть, как «А продукт», «Звездный» испытывал сложности, «Магнит» множество магазинов закрыл. Думаю, в этом году тоже продолжится определенная оптимизация у ряда сетей, хотя основные изменения уже произошли. Кто хотел продать или закрыть, они уже это сделали. Дальше, те кто остался, будут думать о дальнейшем развитии. Доля сетевого бизнеса будет возрастать», — прокомментировал он ситуацию УрБК.
В связи с наметившейся тенденцией органам госрегулирования стоит обратить пристальное внимание на продовольственный рынок Екатеринбурга и Свердловской области и оказать поддержку малому и среднему бизнесу, считает президент Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков. В то время, как крупные сети ставят местных производителей в достаточно жесткие условия, малый бизнес будет стимулировать рынок к добросовестной конкуренции.
«В борьбе за рынок сейчас сетевики начинают вести более хитрую политику. Конечно, предпринимателям, которые не входят в сеть, работать сложнее. У муниципальных и региональных властей есть возможности регулировать рынок, надо помогать малому и среднему бизнесу, чтобы обеспечить добросовестную конкуренцию. Это будет способствовать и снижению цен на рынке. Сетевики навязывают изготовителям свои условия, достаточно жесткие. Например, чтобы срок хранения был большой. При этом сетевики имеют преимущества и в госзакупках, и в импорте, и в экспорте, и могут иметь офшоры для ухода от налогов», — комментирует он.
По его словам, основной проблемой для развития местного продуктового ритейла в Свердловской области остается недостаток складских помещений для хранения продуктов. Стоит отметить, что многие федеральные сети за последние годы уже решили эту проблему. Так, с 2006 года количество распределительных центров на территории Екатеринбурга увеличилось в пять раз. Из числа продуктовых операторов центры построили «Верный», «Монетка» (вторая очередь), «Лента» и «Перекресток».
Естественно, обеспечение бесперебойной логистики открывает перед ритейлерами новые горизонты для развития бизнеса. В ряде муниципалитетов региона руководству Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области даже пришлось ввести запрет для некоторых федеральных сетей на новые объекты. В частности, торговая сеть «Монетка» занимает доминирующую долю рынка в 25% в 16 муниципалитетах региона, «Магнит» — в девяти, «Кировский» — в двух.
«Мы видим, что во все наши муниципалитеты заходят крупные торговые сети, которые будут обладать и уже обладают рыночной властью фактически оказывать существенное влияние на цены, формируемые там. Поэтому по всем этим муниципалитетам уже действует запрет на приобретение этими сетями новых хозяйствующих субъектов», — сказал руководитель регионального УФАС Дмитрий Шалабодов.
В случае нарушения запрета антимонопольное ведомство намерено выдавать компаниям предписание о принудительной реорганизации или продаже торговых точек.
В таких высококонкурентных условиях малые и средние предприятия вынуждены уходить в нишевой бизнес. В итоге появляющиеся в городе новые местные сети чаще всего монопродуктовые и специфические. В этом случае у них появляется шанс на развитие.
«В нынешних условиях организовать свой малый и средний бизнес очень сложно. Как следствие, малый бизнес уходит в такую специализацию как пекарни, фермерские магазины. Это для него является нишевым бизнесом, где еще можно активно и достаточно успешно работать», — считает Александр Оглоблин.
Вероятность того, что одна торговая сеть сможет занять доминирующее положение на продуктовом рынке Екатеринбурга, крайне мала. Однако все больший захват рынка продуктовыми сетями «убивает» городскую самобытность. Пока ситуацию могут спасти местные монобрендовые сети, однако невозможно предсказать, как долго им удастся конкурировать с супермаркетами за внимание покупателя.
На начало 2017 года доля сетевых объектов в общем количестве продуктовых магазинов в Екатеринбурге достигла 77,3%. Такую информацию предоставил комитет по товарному рынку администрации города в докладе об итогах развития потребительского рынка мегаполиса. При этом показатель значительно выше, чем в прошлые годы. Так, в 2013-2015 годы он оставался практически неизменным, колеблясь в пределах 61-63%.
С учетом того, что прирост по объектам торговли в Екатеринбурге по итогам 2016 года оказался незначительно выше, чем в предыдущем году, можно констатировать две тенденции. Первая — локальный бизнес в городе укрупняется: за прошедший год в городе появилось 15 новых местных продовольственных сетей.
Вторая — на смену закрывающимся магазинам приходят объекты крупных федеральных сетей, которые привлекают покупателей за счет более низких цен и вытесняют таким образом местных ритейлеров — как сетевых, так и нет. В середине 2016 года появилась информация, что на «Пятерочку» и «Магнит» приходится 2/3 всех вновь открытых магазинов за последние два года.
Президент «Союз Ритейл», руководитель торговой сети «Елисей» Александр Оглоблин отмечает, что в прошлом году структура рынка продовольственного ритейла претерпела значительные изменения. И хотя основные перестановки уже произошли, тенденция к укрупнению доли сетей на рынке может продолжиться и в новом году.
«В 2016 году с рынка ушла такая сеть, как «А продукт», «Звездный» испытывал сложности, «Магнит» множество магазинов закрыл. Думаю, в этом году тоже продолжится определенная оптимизация у ряда сетей, хотя основные изменения уже произошли. Кто хотел продать или закрыть, они уже это сделали. Дальше, те кто остался, будут думать о дальнейшем развитии. Доля сетевого бизнеса будет возрастать», — прокомментировал он ситуацию УрБК.
В связи с наметившейся тенденцией органам госрегулирования стоит обратить пристальное внимание на продовольственный рынок Екатеринбурга и Свердловской области и оказать поддержку малому и среднему бизнесу, считает президент Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков. В то время, как крупные сети ставят местных производителей в достаточно жесткие условия, малый бизнес будет стимулировать рынок к добросовестной конкуренции.
«В борьбе за рынок сейчас сетевики начинают вести более хитрую политику. Конечно, предпринимателям, которые не входят в сеть, работать сложнее. У муниципальных и региональных властей есть возможности регулировать рынок, надо помогать малому и среднему бизнесу, чтобы обеспечить добросовестную конкуренцию. Это будет способствовать и снижению цен на рынке. Сетевики навязывают изготовителям свои условия, достаточно жесткие. Например, чтобы срок хранения был большой. При этом сетевики имеют преимущества и в госзакупках, и в импорте, и в экспорте, и могут иметь офшоры для ухода от налогов», — комментирует он.
По его словам, основной проблемой для развития местного продуктового ритейла в Свердловской области остается недостаток складских помещений для хранения продуктов. Стоит отметить, что многие федеральные сети за последние годы уже решили эту проблему. Так, с 2006 года количество распределительных центров на территории Екатеринбурга увеличилось в пять раз. Из числа продуктовых операторов центры построили «Верный», «Монетка» (вторая очередь), «Лента» и «Перекресток».
Естественно, обеспечение бесперебойной логистики открывает перед ритейлерами новые горизонты для развития бизнеса. В ряде муниципалитетов региона руководству Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области даже пришлось ввести запрет для некоторых федеральных сетей на новые объекты. В частности, торговая сеть «Монетка» занимает доминирующую долю рынка в 25% в 16 муниципалитетах региона, «Магнит» — в девяти, «Кировский» — в двух.
«Мы видим, что во все наши муниципалитеты заходят крупные торговые сети, которые будут обладать и уже обладают рыночной властью фактически оказывать существенное влияние на цены, формируемые там. Поэтому по всем этим муниципалитетам уже действует запрет на приобретение этими сетями новых хозяйствующих субъектов», — сказал руководитель регионального УФАС Дмитрий Шалабодов.
В случае нарушения запрета антимонопольное ведомство намерено выдавать компаниям предписание о принудительной реорганизации или продаже торговых точек.
В таких высококонкурентных условиях малые и средние предприятия вынуждены уходить в нишевой бизнес. В итоге появляющиеся в городе новые местные сети чаще всего монопродуктовые и специфические. В этом случае у них появляется шанс на развитие.
«В нынешних условиях организовать свой малый и средний бизнес очень сложно. Как следствие, малый бизнес уходит в такую специализацию как пекарни, фермерские магазины. Это для него является нишевым бизнесом, где еще можно активно и достаточно успешно работать», — считает Александр Оглоблин.
Вероятность того, что одна торговая сеть сможет занять доминирующее положение на продуктовом рынке Екатеринбурга, крайне мала. Однако все больший захват рынка продуктовыми сетями «убивает» городскую самобытность. Пока ситуацию могут спасти местные монобрендовые сети, однако невозможно предсказать, как долго им удастся конкурировать с супермаркетами за внимание покупателя.
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