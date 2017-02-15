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В 2016 году почти 20% доходов россиян пришлось на социальные выплаты

УрБК, Москва, 15.02.2017. Доходы россиян все больше зависят от социальных выплат. В 2016 году из каждых 100 руб. своего дохода среднестатистический россиянин 19 руб. получил от государства, что является историческим рекордом. Об этом сообщают «Ведомости».



В 2000-2008 годы удельный вес социальных выплат в доходах населения колебался в пределах 11-15%, в среднем составив 13,4%; в 2010 году эта доля резко выросла из-за масштабного повышения пенсий и с тех пор лишь увеличивалась (за исключением 2014 года).



Исходя из данных Росстата, с того же 2010 года она устойчиво превышает аналогичный показатель СССР: при социализме эта доля составляла порядка 15%.



Рост доли бюджетных средств в доходах граждан происходил в основном за счет вытеснения другого источника доходов — от предпринимательской деятельности. За 17 лет, с 2000 года, доля доходов от предпринимательской деятельности сократилась вдвое при росте на 40% доли социальных выплат.



В 2016 году влияние предпринимательских доходов продолжило сокращаться. Вклад основного источника доходов — зарплат, включая скрытые, — в 2016 году сократился третий год подряд, хотя и ненамного по сравнению со средними за последние 10 лет 66%.



Реальные доходы населения снижаются три года подряд, за этот период бюджетные выплаты, несмотря на рост их доли в структуре доходов, поддержки уровню жизни россиян не оказали.

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