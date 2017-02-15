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В Екатеринбурге цены на вторичном рынке жилья за месяц сократились на 0,4%

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2017. На 13 февраля 2017 года средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, составила 67 тыс. 816 руб. За последние четыре недели показатель опустился на 0,4%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 3%, сообщает Уральская палата недвижимости (УПН).



Из различных типов объектов наиболее существенное снижение показателей за четыре недели наблюдалось у «пентагонов». Они подешевели на 0,7%, а средняя цена для таких объектов составила 61 тыс. 51 руб. за 1 кв. м. Заметно упали цены и на «спецпроекты». Квартиры в современных домах теперь предлагают по 76 тыс. 653 руб. за 1 кв. м., то есть на 0,5% дешевле, чем в середине января. На 0,4% снизился показатель для квартир «улучшенной планировки». Он составил на этой неделе 64 тыс. 218 руб. за 1 кв. м. «Полнометражки» подешевели только на 0,2%. Их продают по 58 тыс. 227 руб. за 1 кв. м.



В то же время в сегментах «хрущевок» и «брежневок» наблюдалась положительная динамика. Они подорожали на 0,1-0,2%. Первые теперь продают по 60 тыс. 249 руб. за 1 кв. м, а вторые — по 59 тыс. 421 руб. за 1 кв. м.



Среди объектов различных размеров существенное снижение показателя фиксировалось у двухкомнатных объектов. Динамика составила 0,8%. За квадратный метр в таких квартирах продавцы теперь просят 66 тыс. 595 руб. Подешевели также «трешки» и однокомнатные объекты. Их стоимость опустилась на 0,2% и 0,5% соответственно. Для трехкомнатных она составила 66 тыс. 485 руб. за 1 кв. м. а для «однушек» — 72 тыс. 767 руб. за 1 кв. м.



Квартиры с четырьмя и более комнатами сейчас предлагаются по 69 тыс. 650 руб. за 1 кв. м., что на 0,3% выше показателя середины января. Квадратный метр жилой площади комнат в коммунальных квартирах опустился в цене на 0,5% и продается по 65 тыс. 017 руб.



Объем предложения на вторичном рынке в течение последнего месяца постепенно увеличивался. За это время его значение в базе данных УПН выросло на 6% или примерно на 600 объектов. Сейчас в городе выставляется на продажу через агентства недвижимости около 10 тыс. квартир и почти 1 тыс. 700 комнат в коммуналках. В городах-спутниках (Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске) предлагается к покупке еще около 900 квартир. Сроки экспозиции остаются в пределах 4,5-5 месяцев.

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