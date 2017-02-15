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Трамп ждет от России возврата Крыма

15 февраль 2017 (13:03)

Президент США Дональд Трамп ждет от России возврата Крыма. Как передает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым», — цитирует информагентство выступление Спайсера на брифинге.

Он также подчеркнул, что Трамп хочет «быть в состоянии поладить с Россией, в отличие от предыдущей администрации», чтобы решать множество проблем, таких как борьба с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в РФ).

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