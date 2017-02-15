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На Ким Чен Нама впервые покушались 5 лет назад

15 февраль 2017 (13:03)

На Ким Чен Нама уже совершалось покушение по указанию северокорейского руководства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство Kyodo.

«Предыдущая попытка убийства была предпринята примерно пять лет назад», — рассказал Kyodo источник в южнокорейской разведке.

Это же агентство приводит полученные в японских дипломатических кругах сведения, согласно которым женщины — агенты северокорейской разведки, подозреваемые в последней, удачной попытке лишить Ким Чен Нама жизни, уже могут быть мертвы. Эта информация сейчас проверяется.

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