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На Ким Чен Нама впервые покушались 5 лет назад
15 февраль 2017 (13:03)
На Ким Чен Нама уже совершалось покушение по указанию северокорейского руководства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство Kyodo.
«Предыдущая попытка убийства была предпринята примерно пять лет назад», — рассказал Kyodo источник в южнокорейской разведке.
Это же агентство приводит полученные в японских дипломатических кругах сведения, согласно которым женщины — агенты северокорейской разведки, подозреваемые в последней, удачной попытке лишить Ким Чен Нама жизни, уже могут быть мертвы. Эта информация сейчас проверяется.
«Предыдущая попытка убийства была предпринята примерно пять лет назад», — рассказал Kyodo источник в южнокорейской разведке.
Это же агентство приводит полученные в японских дипломатических кругах сведения, согласно которым женщины — агенты северокорейской разведки, подозреваемые в последней, удачной попытке лишить Ким Чен Нама жизни, уже могут быть мертвы. Эта информация сейчас проверяется.
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