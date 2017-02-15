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На Ким Чен Нама впервые покушались 5 лет назад

На Ким Чен Нама уже совершалось покушение по указанию северокорейского руководства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство Kyodo.



«Предыдущая попытка убийства была предпринята примерно пять лет назад», — рассказал Kyodo источник в южнокорейской разведке.



Это же агентство приводит полученные в японских дипломатических кругах сведения, согласно которым женщины — агенты северокорейской разведки, подозреваемые в последней, удачной попытке лишить Ким Чен Нама жизни, уже могут быть мертвы. Эта информация сейчас проверяется.

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