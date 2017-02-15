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На Камчатке школьника унесло на льдине

В городе Вилючинск Камчатского края спасли школьника, которого на льдине уносило в сторону океана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.



Инцидент произошел 14 февраля. Несколько мальчиков гуляли возле пирса на берегу бухты Крашенинникова. Один из них, четвероклассник Дмитрий (его фамилия не называется), прыгнул на льдину, которую в этот момент внезапно начало относить от берега.



«Спасатели прибыли к месту происшествия минут через 15 после того, как узнали об инциденте. К этому времени мальчик находился примерно в 150 метрах от берега», — рассказали в ведомстве.



Руководитель Вилючинского инспекторского участка Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по Камчатскому краю Александр Меркулов рассказал, что сотрудники ведомства спустили на воду надувную лодку на веслах. Несколько минут спустя инспектор Дмитрий Пустовалов доплыл до школьника и помог ему перебраться со льдины в лодку.

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