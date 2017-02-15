Дайджест
«Барселону» разгромили в 1/8 Лиги чемпионов
15 февраль 2017 (13:02)
ПСЖ на своем поле обыграл «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает портал «Лента.ру».
Встреча прошла в Париже во вторник, 14 февраля, и завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил аргентинский полузащитник Анхель ди Мария, отличившийся на 18-й и 55-й минутах. По мячу забили Юлиан Дракслер (40) и Эдинсон Кавани (71).
В параллельном матче лиссабонская «Бенфика» на своем поле победила «Боруссию» (Дортмунд) — 1:0. Единственный мяч на 48-й минуте забил греческий форвард Константинос Митроглу.
Ответные встречи пройдут 8 марта.
Встреча прошла в Париже во вторник, 14 февраля, и завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил аргентинский полузащитник Анхель ди Мария, отличившийся на 18-й и 55-й минутах. По мячу забили Юлиан Дракслер (40) и Эдинсон Кавани (71).
В параллельном матче лиссабонская «Бенфика» на своем поле победила «Боруссию» (Дортмунд) — 1:0. Единственный мяч на 48-й минуте забил греческий форвард Константинос Митроглу.
Ответные встречи пройдут 8 марта.
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