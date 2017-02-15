Кризис
Загрузка выставочно-ярмарочных площадей в Свердловской области не превышает 5%
15 февраль 2017 (12:24)
Основной проблемой индустрии выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности на Среднем Урале является небольшое количество крупных выставочно-ярмарочных мероприятий. Об этом говорится в постановлении регионального правительства «Об утверждении концепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессионной деятельности в Свердловской области».
«Доля крупных мероприятий в области в общем объеме арендуемых выставочных площадей не превышает 5% от общего объема выставочных площадей, сдаваемых в аренду», — говорится в документе.
Разработчики концепции отмечают, что мероприятия, объединившиеся на одной площадке в целях привлечения более широкой целевой аудитории, а также имеющие дополнительную деловую и сопутствующие программы, проходят наиболее успешно.
«Доля крупных мероприятий в области в общем объеме арендуемых выставочных площадей не превышает 5% от общего объема выставочных площадей, сдаваемых в аренду», — говорится в документе.
Разработчики концепции отмечают, что мероприятия, объединившиеся на одной площадке в целях привлечения более широкой целевой аудитории, а также имеющие дополнительную деловую и сопутствующие программы, проходят наиболее успешно.
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