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ОКБ: За 2016 год в Свердловской области было выдано более 1,046 млн кредитов

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2017. Свердловская область вошла в первую десятку наиболее кредитно-активных регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



За прошедший год в регионе было выдано более 1,046 млн кредитов на общую сумму более 135,81 трлн руб. За год объем кредитования в Свердловской области вырос на 15%.



За 2016 год в области было выдано 634,34 тыс. кредитов наличными на общую сумму более 72,75 трлн руб. За указанный период объем рынка вырос на 7%. Средний чек в 2016 году по этому виду продукта составил 114,6 тыс. руб.



Также в Свердловской области за 2016 год было выдано 24,35 тыс. ипотечных займов на сумму более 37,6 трлн руб. Рост относительно 2015 года — 28%. Средний чек по итогам 2016 года — 1,544 млн руб.



Автокредитов в регионе всего было выдано 8,17 тыс. на общую сумму в 5,68 трлн руб. (рост на 23%). Средний чек — 695,22 тыс. руб.



В 2016 году в Свердловской области было выдано 288,2 тыс. кредитных карт на общую сумму в 13,55 трлн руб. (рост на 59%). Средний чек — 47 тыс. руб.



Всего, по данным ОКБ, в 2016 году банки выдали 25,83 млн новых кредитов общим объемом более 3,25 трлн руб. В целом по стране объем кредитования вырос на 28%, количество новых кредитов — на 14%.



На первую десятку регионов пришлось порядка 45% всех выданных в прошлом году кредитов, в денежном выражении это 51% всех выдач.

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