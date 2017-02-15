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Председателем Счетной палаты Свердловской области стала Елена Новоторженцева
15 февраль 2017 (11:41)
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2017. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов представили коллективу Счетной палаты региона нового руководителя — Елену Новоторженцеву. Об этом сообщает советник председателя областного парламента Елена Воронова.
Ранее Е. Новоторженцева была замминистра инвестиций и развития региона. В сферу ее полномочий входила разработка и реализация государственных программ и предоставление мер государственной поддержки.
Предыдущий председатель Счетной палаты Андрей Ефимов был назначен в феврале 2012 года.
Ранее Е. Новоторженцева была замминистра инвестиций и развития региона. В сферу ее полномочий входила разработка и реализация государственных программ и предоставление мер государственной поддержки.
Предыдущий председатель Счетной палаты Андрей Ефимов был назначен в феврале 2012 года.
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