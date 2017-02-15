Новости дня

Председателем Счетной палаты Свердловской области стала Елена Новоторженцева

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2017. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов представили коллективу Счетной палаты региона нового руководителя — Елену Новоторженцеву. Об этом сообщает советник председателя областного парламента Елена Воронова.



Ранее Е. Новоторженцева была замминистра инвестиций и развития региона. В сферу ее полномочий входила разработка и реализация государственных программ и предоставление мер государственной поддержки.



Предыдущий председатель Счетной палаты Андрей Ефимов был назначен в феврале 2012 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: