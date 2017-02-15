Новости дня

Ряд компаний НП «Уралэнергостройкомплекс» исключен из Ассоциации строителей Урала

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2017. Совет Ассоциации строителей Урала за многочисленные нарушения исключил из состава саморегулируемой организации ряд организаций, входящих в НП «Уралэнергостройкомплекс» (УЭСК). Соответствующие документы опубликованы на сайте СРО.



Напомним, директором НП «УЭСК» является депутат Екатеринбургской городской думы Игорь Плаксин. Среди проблемных объектов партнерства — ЖК «Первый Николаевский», ЖК «Новый Уктус», жилой дом на Постовского, 6 и другие недострои.



Так, согласно протоколу заседания совета Ассоциации строителей Урала, 9 февраля из СРО были исключены ООО «Спецтехмонтаж», ООО «Стройуниверсал», ООО «Профтехстрой».



«Организации неоднократно привлекались к дисциплинарной ответственности, ни одно из нарушений, выявленных контрольным комитетом ассоциации, не устранили до настоящего времени», — указано в документе.



Следует отметить, что со 2 февраля текущего года совет ассоциации решил прекратить действие свидетельства о допуске ООО «Спецтехмонтаж», ООО «Стройуниверсал», ООО «Профтехстрой», а также ООО «УЭСК» к работам, «которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении всех видов работ».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: