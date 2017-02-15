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Ряд компаний НП «Уралэнергостройкомплекс» исключен из Ассоциации строителей Урала
15 февраль 2017 (11:05)
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2017. Совет Ассоциации строителей Урала за многочисленные нарушения исключил из состава саморегулируемой организации ряд организаций, входящих в НП «Уралэнергостройкомплекс» (УЭСК). Соответствующие документы опубликованы на сайте СРО.
Напомним, директором НП «УЭСК» является депутат Екатеринбургской городской думы Игорь Плаксин. Среди проблемных объектов партнерства — ЖК «Первый Николаевский», ЖК «Новый Уктус», жилой дом на Постовского, 6 и другие недострои.
Так, согласно протоколу заседания совета Ассоциации строителей Урала, 9 февраля из СРО были исключены ООО «Спецтехмонтаж», ООО «Стройуниверсал», ООО «Профтехстрой».
«Организации неоднократно привлекались к дисциплинарной ответственности, ни одно из нарушений, выявленных контрольным комитетом ассоциации, не устранили до настоящего времени», — указано в документе.
Следует отметить, что со 2 февраля текущего года совет ассоциации решил прекратить действие свидетельства о допуске ООО «Спецтехмонтаж», ООО «Стройуниверсал», ООО «Профтехстрой», а также ООО «УЭСК» к работам, «которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении всех видов работ».
Напомним, директором НП «УЭСК» является депутат Екатеринбургской городской думы Игорь Плаксин. Среди проблемных объектов партнерства — ЖК «Первый Николаевский», ЖК «Новый Уктус», жилой дом на Постовского, 6 и другие недострои.
Так, согласно протоколу заседания совета Ассоциации строителей Урала, 9 февраля из СРО были исключены ООО «Спецтехмонтаж», ООО «Стройуниверсал», ООО «Профтехстрой».
«Организации неоднократно привлекались к дисциплинарной ответственности, ни одно из нарушений, выявленных контрольным комитетом ассоциации, не устранили до настоящего времени», — указано в документе.
Следует отметить, что со 2 февраля текущего года совет ассоциации решил прекратить действие свидетельства о допуске ООО «Спецтехмонтаж», ООО «Стройуниверсал», ООО «Профтехстрой», а также ООО «УЭСК» к работам, «которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении всех видов работ».
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