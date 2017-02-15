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Кабмин поддержал повышение лимита суммы на индивидуальном инвестсчете до 1 млн рублей
15 февраль 2017 (10:24)
УрБК, Москва, 15.02.2017. Правительство РФ поддерживает законопроект, направленный на повышение привлекательности индивидуальных инвестиционных счетов как инструмента долгосрочного инвестирования. Об этом сообщает «Банки.ру».
Речь идет о проекте поправок в статью 102-1 федерального закона «О рынке ценных бумаг», внесенном депутатами Госдумы.
Законопроект предусматривает увеличение совокупной суммы денежных средств, которые могут быть переданы по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета в течение календарного года его открытия, до 1 млн руб. (с 400 тыс. руб. в действующей редакции). При этом одновременное увеличение на эту же величину инвестиционного налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на ИИС, не предусмотрено.
«Принятие законопроекта позволит повысить привлекательность инвестиций в инструменты фондового рынка для частных инвесторов, в том числе за счет налогового вычета в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в отзыве.
Речь идет о проекте поправок в статью 102-1 федерального закона «О рынке ценных бумаг», внесенном депутатами Госдумы.
Законопроект предусматривает увеличение совокупной суммы денежных средств, которые могут быть переданы по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета в течение календарного года его открытия, до 1 млн руб. (с 400 тыс. руб. в действующей редакции). При этом одновременное увеличение на эту же величину инвестиционного налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на ИИС, не предусмотрено.
«Принятие законопроекта позволит повысить привлекательность инвестиций в инструменты фондового рынка для частных инвесторов, в том числе за счет налогового вычета в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в отзыве.
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