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Правительство РФ сократило выделение денег на повышение мировой конкурентоспособности вузов страны

УрБК, Москва, 15.02.2017. Правительство РФ опубликовало постановление о финансировании поддержки вузов. Денег на повышение мировой конкурентоспособности ведущих вузов страны будет выделяться меньше.



В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что финансирование указанных мероприятий из федерального бюджета снижается с 14,5 млрд руб., которые планировалось выделять ежегодно, до 10,2-10,6 млрд руб. в 2017-2019 годах.



На 2020 год объем финансирования оставлен без изменений — 14,5 млрд руб.

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