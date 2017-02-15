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«Кыштымский медеэлектролитный завод» в 2016 году увеличил выпуск товарной продукции
15 февраль 2017 (09:21)
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2017. Для «Кыштымского медеэлектролитного завода» (предприятия Русской медной компании в г. Кыштыме) 2016 год ознаменовался повышением объемов производства на фоне оптимизации ряда производственных процессов и сокращения потребления ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба РМК.
Напомним, КМЭЗ специализируется на производстве медных катодов, медной катанки, аффинированного золота и серебра.
Медеплавильный цех завода в 2016 году работал стабильно, обеспечивая анодами и медным порошком подразделения цеха электролиза меди. Летом в МПЦ был проведен капитальный ремонт печи Maerz и текущий ремонт анодной печи Ан-1.
В цехе электролиза меди (ЦЭМ) в 2016 году произведено рекордное за всю историю завода количество медных катодов. Всего за год выпущено 122 180,612 т. Рост достигнут за счёт увеличения поставок черновой меди с ЗАО «Карабашмедь».
В отделении электролиза меди-1 ЦЭМ проведена большая работа по запуску в производство новой катодосдирочной машины Outotec (Финляндия). Это позволило работать 10 сериям на новых нержавеющих матрицах, что привело к улучшению качества выпускаемых катодов и снижению потребления электроэнергии на их производство. В отделении электролиза меди-2 при максимальной загрузке производства удалось достичь высоких показателей, таких как максимальный выпуск продукции, снижение потребления электроэнергии, увеличение выхода в годную продукцию.
В отделении очистки промышленных стоков ЦЭМ внедрена очистка воды заводской протоки с помощью керамического фильтрующего гранулированного материала (КФГМ-7), что позволило осуществлять подпитку оборотных контуров очищенной водой, снизить потребление технической воды и исключить сброс сточных вод в выпуск №1.
В цехе производства медной катанки КМЭЗ в 2016 году было выпущено 93 729,629 т товарной продукции, что составило 21% объема ее производства в России. Весь год велась работа по улучшению качества готовой продукции. В октябре был проведён технический аудит технологии и оборудования цеха специалистом из компании Southwire. По его результатам составлена программа мероприятий по улучшению качества медной катанки, что позволит расширить рынки сбыта в будущем.
Стабильно отработал год энергоцех. В результате выполнения организационно-технических мероприятий по снижению потребления технической воды за счёт возврата конденсата в котельную удалось снизить потребление воды для выработки теплоэнергии на 14,2%.
«В 2017 году руководство «Кыштымского медеэлектролитного завода» намерено не снижать планку и удерживать производственные показатели на высоком уровне», — отметили в пресс-службе.
Напомним, КМЭЗ специализируется на производстве медных катодов, медной катанки, аффинированного золота и серебра.
Медеплавильный цех завода в 2016 году работал стабильно, обеспечивая анодами и медным порошком подразделения цеха электролиза меди. Летом в МПЦ был проведен капитальный ремонт печи Maerz и текущий ремонт анодной печи Ан-1.
В цехе электролиза меди (ЦЭМ) в 2016 году произведено рекордное за всю историю завода количество медных катодов. Всего за год выпущено 122 180,612 т. Рост достигнут за счёт увеличения поставок черновой меди с ЗАО «Карабашмедь».
В отделении электролиза меди-1 ЦЭМ проведена большая работа по запуску в производство новой катодосдирочной машины Outotec (Финляндия). Это позволило работать 10 сериям на новых нержавеющих матрицах, что привело к улучшению качества выпускаемых катодов и снижению потребления электроэнергии на их производство. В отделении электролиза меди-2 при максимальной загрузке производства удалось достичь высоких показателей, таких как максимальный выпуск продукции, снижение потребления электроэнергии, увеличение выхода в годную продукцию.
В отделении очистки промышленных стоков ЦЭМ внедрена очистка воды заводской протоки с помощью керамического фильтрующего гранулированного материала (КФГМ-7), что позволило осуществлять подпитку оборотных контуров очищенной водой, снизить потребление технической воды и исключить сброс сточных вод в выпуск №1.
В цехе производства медной катанки КМЭЗ в 2016 году было выпущено 93 729,629 т товарной продукции, что составило 21% объема ее производства в России. Весь год велась работа по улучшению качества готовой продукции. В октябре был проведён технический аудит технологии и оборудования цеха специалистом из компании Southwire. По его результатам составлена программа мероприятий по улучшению качества медной катанки, что позволит расширить рынки сбыта в будущем.
Стабильно отработал год энергоцех. В результате выполнения организационно-технических мероприятий по снижению потребления технической воды за счёт возврата конденсата в котельную удалось снизить потребление воды для выработки теплоэнергии на 14,2%.
«В 2017 году руководство «Кыштымского медеэлектролитного завода» намерено не снижать планку и удерживать производственные показатели на высоком уровне», — отметили в пресс-службе.
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