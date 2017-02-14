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Свердловский бюджет потеряет 1,8 млрд рублей из-за льгот по налогу на имущество РЖД
14 февраль 2017 (17:48)
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2017. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области сегодня в первом чтении приняли законопроект о снижении ставки налога на имущество ОАО «РЖД».
Как сообщила спикер регионального парламента Людмила Бабушкина журналистам, в 2017 году ставку снизят до 1%, в 2018-2019 годах — до 1,3%, в 2020 году ставка составит 1,6%.
«Безусловно, это потеря для областного бюджета, с одной стороны. С другой стороны, мы будем иметь возможность в дальнейшем развивать железнодорожный транспорт на территории Свердловской области. На этом этапе — минус, в последующем — это развитие», — сказала она.
В связи с принятием льготы в 2017 году региональный бюджет недосчитается около 400 млн руб., сообщил председатель комитета ЗакСО по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков. В целом за весь период действия сниженных ставок Свердловская область потеряет около 1,8 млрд руб. Однако отклонить законопроект парламентарии не могут, так как подобная инициатива принята на федеральном уровне.
Как сообщила спикер регионального парламента Людмила Бабушкина журналистам, в 2017 году ставку снизят до 1%, в 2018-2019 годах — до 1,3%, в 2020 году ставка составит 1,6%.
«Безусловно, это потеря для областного бюджета, с одной стороны. С другой стороны, мы будем иметь возможность в дальнейшем развивать железнодорожный транспорт на территории Свердловской области. На этом этапе — минус, в последующем — это развитие», — сказала она.
В связи с принятием льготы в 2017 году региональный бюджет недосчитается около 400 млн руб., сообщил председатель комитета ЗакСО по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков. В целом за весь период действия сниженных ставок Свердловская область потеряет около 1,8 млрд руб. Однако отклонить законопроект парламентарии не могут, так как подобная инициатива принята на федеральном уровне.
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