Новости дня

Свердловский бюджет потеряет 1,8 млрд рублей из-за льгот по налогу на имущество РЖД

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2017. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области сегодня в первом чтении приняли законопроект о снижении ставки налога на имущество ОАО «РЖД».



Как сообщила спикер регионального парламента Людмила Бабушкина журналистам, в 2017 году ставку снизят до 1%, в 2018-2019 годах — до 1,3%, в 2020 году ставка составит 1,6%.



«Безусловно, это потеря для областного бюджета, с одной стороны. С другой стороны, мы будем иметь возможность в дальнейшем развивать железнодорожный транспорт на территории Свердловской области. На этом этапе — минус, в последующем — это развитие», — сказала она.



В связи с принятием льготы в 2017 году региональный бюджет недосчитается около 400 млн руб., сообщил председатель комитета ЗакСО по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков. В целом за весь период действия сниженных ставок Свердловская область потеряет около 1,8 млрд руб. Однако отклонить законопроект парламентарии не могут, так как подобная инициатива принята на федеральном уровне.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: