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В салоны «МегаФона» вернулась продукция компании Samsung

Жители Урала снова могут приобрести продукцию Samsung в салонах и интернет-магазине оператора «МегаФон». При покупке экономия может составить до 10 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.



«В нашей сети представлен широкий ассортимент устройств этого производителя. Для тех, кто заинтересован в быстром мобильном интернете, отличным вариантом станут флагманы, которые поддерживают выход в сеть на скорости 4G+ или LTE Advanced — до 300 Мбит/с», — отмечает директор «МегаФон Ритейл» Егор Заречнев.



Первая партия отгруженных аппаратов включает в себя 10 наиболее актуальных моделей — от бюджетного Samsung Galaxy J1 Mini и до премиального Samsung Galaxy S7 Edge. В дальнейшем, в зависимости от объема продаж, ассортимент продукции данного производителя может быть расширен.



«Возобновление сотрудничества компании Samsung с одним из ведущих ритейлеров российского рынка важно для нашей компании в первую очередь тем, что любимые пользователями смартфоны окажутся в шаговой доступности. У Samsung большие планы на 2017 год и партнерство с «МегаФоном», без сомнения, поможет в их успешной реализации», — рассказывает руководитель Samsung Mobile в России Аркадий Граф.

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