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НБКИ: В Свердловской области уровень рекомендованного дохода на выплату ипотеки составляет 67,2 тыс. рублей
14 февраль 2017 (17:23)
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2017. В Свердловской области уровень рекомендуемого дохода, необходимого на обслуживание ипотечного кредита, составляет 67,2 тыс. руб, что на 8,1% ниже показателя 2014 года (73,1 тыс.). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Всего по России размер рекомендованного семейного дохода, «комфортного» для обслуживания ипотечного кредита, снизился по сравнению с 2014 годом на 2,8% (или на 2,2 тыс. руб.) и составил 73,1 тыс. руб. В 2014 году данный показатель находился на уровне 75,3 тыс. руб.
При этом ситуация с доступностью ипотеки в различных регионах страны отличается неоднородностью. Наивысший рост рекомендованного семейного дохода (и, соответственно, снижение доступности ипотеки для населения) зафиксирован в Республиках Калмыкия (+29,8%), Дагестан (+21,8%) и Северная Осетия-Алания (+21,4%).
Всего по России размер рекомендованного семейного дохода, «комфортного» для обслуживания ипотечного кредита, снизился по сравнению с 2014 годом на 2,8% (или на 2,2 тыс. руб.) и составил 73,1 тыс. руб. В 2014 году данный показатель находился на уровне 75,3 тыс. руб.
При этом ситуация с доступностью ипотеки в различных регионах страны отличается неоднородностью. Наивысший рост рекомендованного семейного дохода (и, соответственно, снижение доступности ипотеки для населения) зафиксирован в Республиках Калмыкия (+29,8%), Дагестан (+21,8%) и Северная Осетия-Алания (+21,4%).
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