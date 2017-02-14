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«АвтоВАЗ» закончил 2016 год с чистым убытком в 44,8 млрд рублей
14 февраль 2017 (15:28)
УрБК, Москва, 14.02.2017. По итогам 2016 года операционный убыток до обесценения и затрат на реструктуризацию в Группе «АвтоВАЗ» превысил 15 млрд руб., а чистый убыток составил 44,8 млрд руб. Об этом сообщает «РЖД-Партнер».
«В декабре 2016 года совет директоров единодушно одобрил среднесрочный план развития «АвтоВАЗа» и таким образом полностью поддержал менеджмент компании. Мы с удовлетворением констатируем, что российский рынок меняется в позитивном направлении, и правительство РФ продлило на 2017 год эффективные программы поддержки автомобильной промышленности: программу обновления автомобильного парка, субсидированные проценты по займам, субсидии по экспорту», — отметил председатель совета директоров «АвтоВАЗа» Сергей Скворцов.
«Альянс Renault-Nissan делится с «АвтоВАЗом» всеми лучшими практиками по производству, качеству, инжинирингу, а также в сфере новых технологий. Renault поддерживает «АвтоВАЗ» в выполнении среднесрочного плана и намерен развивать бренд LADA», — резюмировал заместитель председателя совета директоров «АвтоВАЗа» Дени Ле Вот, представляющий упомянутый альянс.
«В декабре 2016 года совет директоров единодушно одобрил среднесрочный план развития «АвтоВАЗа» и таким образом полностью поддержал менеджмент компании. Мы с удовлетворением констатируем, что российский рынок меняется в позитивном направлении, и правительство РФ продлило на 2017 год эффективные программы поддержки автомобильной промышленности: программу обновления автомобильного парка, субсидированные проценты по займам, субсидии по экспорту», — отметил председатель совета директоров «АвтоВАЗа» Сергей Скворцов.
«Альянс Renault-Nissan делится с «АвтоВАЗом» всеми лучшими практиками по производству, качеству, инжинирингу, а также в сфере новых технологий. Renault поддерживает «АвтоВАЗ» в выполнении среднесрочного плана и намерен развивать бренд LADA», — резюмировал заместитель председателя совета директоров «АвтоВАЗа» Дени Ле Вот, представляющий упомянутый альянс.
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