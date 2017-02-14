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В рамках международного бойцовского шоу в Челябинске состоятся пять поединков

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2017. 18 февраля в 17.00 на арене «Трактор» в Челябинске пройдет крупное бойцовское шоу, посвященное Дню защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба Русской медной компании (РМК).



Спортивное мероприятие состоится при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, РМК и компании «Ариант». Организует шоу промоутерская компания «RCC Boxing Promotions».



«Главной новостью подготовительного этапа проекта стала смена бойца в главной паре. Уже знакомый челябинской публике по турниру 9 сентября 2016 года боец смешанных единоборств Иван Штырков из Екатеринбурга выйдет на ринг в кульминации турнира с новым соперником.



Изначально россиянин должен был биться против известного голландского бойца смешанных единоборств и кикбоксинга Гилберта Айвела. Однако Айвел получил травму на тренировке (разрыв мышцы бицепса), и ему в срочном порядке нашли замену. Заменит голландца опытный и стойкий американец Родни Уоллес.



Для американца, на счету которого сейчас 26 побед и 13 поражений, схватка против Штыркова станет уже не первым выездом в Россию. Совсем недавно, в январе 2017 года, Родни Уоллес бился в Грозном и дал достойный бой не имеющему поражений россиянину Шамилю Гамзатову, победившему в итоге раздельным решением судей», — говорится в сообщении.



Помимо главного боя, программа гала-турнира будет насыщена боями по профессиональному боксу. Здесь зрителей ждет сразу пять титульных поединков с участием россиян, в противники которым достались представители Беларуси, Узбекистана, Хорватии, а также Филиппин и Колумбии. На разогреве у опытных бойцов выступят три пары молодых и перспективных спортсменов — два 6-раундовых боя по профессиональному боксу и один 3-раундовый поединок по муай тай.



Наконец, дополнит программу турнира встреча единственного представителя Южного Урала тайбоксера Хаяла Джаниева. 23-летний чемпион Европы среди профессионалов только что вернулся из Таиланда и завершает подготовку к бою в Челябинске. Противником спортсмена станет французский тайбоксер Жоан Босежур, чемпион WМC Muay Thai 2013 года. Спортсмены встретятся в 5-райндовом бою весовой категории до 70 кг.



«Приятно отметить, что у жителей Челябинска будет шанс лично познакомиться с главными действующими лицами предстоящего шоу. Специально для поклонников единоборств организаторы мероприятия делают публичными открытую тренировку и взвешивание спортсменов, которые запланированы на 16 и 17 февраля соответственно и состоятся в торгово-развлекательном комплексе «Фокус» на северо-западе Челябинска. Вход для зрителей на мероприятия свободный. Открытая тренировка запланирована на 16 февраля, она стартует в 18.00. А взвешивание спортсменов состоится 17 февраля в 14.00», — сообщили в Русской медной компании.



Добавим, что приобрести билеты на мероприятие можно в кассах арены «Трактор» и в точке продаж сети «Кассир.ру», расположенной в ТРК «Алмаз», также билеты доступны на сайтах: kassir.ru, uralbilet.ru и booking.chel-arena.ru.

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