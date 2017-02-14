Дайджест

В Киргизии на автомагистраль сошла лавина

14 февраль 2017 (17:12)

Сотрудники МЧС Киргизии освободили семерых человек из-под накрывшей их снежной лавины в Чон-Алайском районе Ошской области республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Спасательные мероприятия продолжались около двух часов, все пассажиры спасены», — отметили в МЧС.

По данным спасателей, лавина объемом свыше 3 тыс. кубометров снега обрушилась на проезжую часть дороги Дароот-Коргон — Чак — Жаштилек накануне вечером. Она накрыла два автомобиля Daewoo Matiz и «Нива», в которых находились семь человек.

Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте Тинь во Франции сошла снежная лавина и накрыла девятерых лыжников.

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