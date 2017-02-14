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В результате взрыва в китайской шахте погибли 8 человек
14 февраль 2017 (17:12)
В результате взрыва на угольной шахте в китайской провинции Хуань погибли 8 человек. Об этом сообщает государственное управление по надзору за безопасностью на производстве, передает РИА «Новости».
ЧП произошло в городском округе Лоуди в уезде Ляньюань.
Во время взрыва в шахте находились 29 человек, 18 из них смогли выбраться на поверхность. Один шахтер пострадал.
В ходе поисково-спасательной операции были найдены 8 тел.
Причина взрыва устанавливаются, спасательная операция продолжается.
ЧП произошло в городском округе Лоуди в уезде Ляньюань.
Во время взрыва в шахте находились 29 человек, 18 из них смогли выбраться на поверхность. Один шахтер пострадал.
В ходе поисково-спасательной операции были найдены 8 тел.
Причина взрыва устанавливаются, спасательная операция продолжается.
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