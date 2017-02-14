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США отправят в Южную Корею атомную подлодку

США в ближайшее время перебросят в Южную Корею стратегическое вооружение. Об этом сообщили военные чиновники Сеула, знакомые с вопросом, передает агентство «Ренхап».



«Обе стороны согласились с тем, чтобы США послали свое стратегическое вооружение, такое как стелс-истребители F-22 и атомную подводную лодку, друг за другом, к учениям Key Resolve и Foal Eagle», — сказал военный чиновник.



Сообщается, что этот шаг в виде «крупнейших в мире» ракетных учений будет предпринят для того, что показать боевые возможности и полную готовность союзников к новым ядерным и ракетным угрозам со стороны КНДР.

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