Дайджест
Рогозин отменил свой визит в Иран
14 февраль 2017 (17:11)
Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин отменил свой визит в Иран. Об этом сообщили источники, пишет «Коммерсантъ».
Как отметили источники, Рогозин изначально просил соблюсти конфиденциальность. Источник в аппарате правительства отметил, что стороны рассчитывали обсудить «достаточно деликатные» вопросы.
«В частности, «предстоял сложный разговор о причинах ориентации иранских партнеров на закупку самолетов у западных стран»: «Мы оказываем Тегерану колоссальную поддержку, а они берут технику у тех, кто их же унижает санкциями», — пишет газета.
Как отметили источники, Рогозин изначально просил соблюсти конфиденциальность. Источник в аппарате правительства отметил, что стороны рассчитывали обсудить «достаточно деликатные» вопросы.
«В частности, «предстоял сложный разговор о причинах ориентации иранских партнеров на закупку самолетов у западных стран»: «Мы оказываем Тегерану колоссальную поддержку, а они берут технику у тех, кто их же унижает санкциями», — пишет газета.
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