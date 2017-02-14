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Рогозин отменил свой визит в Иран

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин отменил свой визит в Иран. Об этом сообщили источники, пишет «Коммерсантъ».



Как отметили источники, Рогозин изначально просил соблюсти конфиденциальность. Источник в аппарате правительства отметил, что стороны рассчитывали обсудить «достаточно деликатные» вопросы.



«В частности, «предстоял сложный разговор о причинах ориентации иранских партнеров на закупку самолетов у западных стран»: «Мы оказываем Тегерану колоссальную поддержку, а они берут технику у тех, кто их же унижает санкциями», — пишет газета.

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