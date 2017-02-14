Владимир Рощупкин: «Каждый сотрудник работает на успех своего предприятия»

— Уверен, что да. Заказы есть. Производство и реализация подвижного состава запланированы на уровне 2016 года — более 14 тыс. единиц. Из них подавляющее число — это полувагоны. Также будем делать цистерны и зерновозы. На I квартал планы даже с перегрузкой.— К сожалению, от наших планов отстают некоторые комплектаторы. Мы готовы запустить заводские подразделения — вагонников и металлургов — на полную. А поставщики из Челябинской, Свердловской и Московской областей — производители подшипников, пружин и другой номенклатуры — не успевают. При том, что УВЗ сделал полную предоплату по своим заказам.— Думаю, что месяца через три эта ситуация полностью стабилизируется. Все задачи выполним. У «Уралвагонзавода» большой потенциал. Мы готовы к рывку.— Здесь все в порядке. Есть гособоронзаказ. Есть заказчик по компонентному ремонту. Будем делать машины и на экспорт.— Процесс оптимизации касается всех предприятий интегрированной структуры УВЗ, а не только «Уралвагонзавода». Эта мера прописана в стратегии развития корпорации до 2025 года как способ повышения экономической эффективности заводов.— Каждый сотрудник работает на успех своего предприятия. Успех — это развитие, это новые технологии и высокие зарплаты, это социальные проекты. «Уралвагонзавод» — не исключение. Мы находимся в жесткой конкурентной среде. При этом несем огромную социальную нагрузку. Все вложения в соцсферу — а только в прошлом году они составили, вдумайтесь, более 1,5 млрд руб. — ложатся на себестоимость продукции.Кроме того, мы проанализировали ситуацию и поняли, что на «Уралвагонзаводе» произошел перекос в сторону увеличения числа руководителей, специалистов и служащих (РСС), уменьшения рабочих. В 2012 году, когда у нас были рекордные объемы производства, шел активный набор персонала разных категорий. В годы стагнации многие высококвалифицированные специалисты из числа рабочих ушли, а РСС остались. Но ведь это неверно, когда один с сошкой, а семеро с ложкой.Снижение затрат и приведение численности персонала к оптимальному значению — это жизненная необходимость. При этом мы даем возможность людям поменять профессию или повысить квалификацию и остаться на заводе. В центре подготовки персонала предприятия действует ряд программ в этом направлении.— Конечно. «Уралвагонзавод» меняется технологически. Только в 2016 году в модернизацию производства было вложено более 2 млрд руб. Работа в этом направлении продолжается. Сейчас идет замена устаревших систем, внедрение средств автоматизации и механизации на главном вагоносборочном конвейере. В механосборку тоже приходит большой объем оборудования — сборочные стенды и установки, средства испытания для спецтехники. Реализуется ряд проектов по созданию новых участков по производству перспективной продукции, например, зерновозов. Согласитесь, что внедрение современных технологий требует грамотных специалистов. И прежде всего рабочих. Их, кстати, и не хватает на производстве.— Во многих. Учитывая, что сейчас на первый план вышла гибкость производства, требуется особый персонал. Рабочий сегодняшнего дня — это не кувалда и носилки. Это универсальный специалист — мобильный, способный в короткое время перестроиться под новую задачу, готовый постоянно учиться новому. Например, оператор станков с программным управлением должен уметь и написать программу, и отработать по ней на станке. Быть, по сути, и технологом, и станочником одновременно. Это касается всех направлений — и гражданского, и специального. Если мы решим эту сложнейшую кадровую проблему, «Уралвагонзавод» легко выдержит любую конкурентную борьбу на рынке машиностроения.