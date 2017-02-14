«Бухта Квинс»: в эпицентре конфликта

В Екатеринбурге с новой силой разгорается конфликт между участниками жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс» и идеологами проекта недостроенного коттеджного поселка. В частности, один из них, художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады, шансонье Александр Новиков, заявил, что основной помехой в достройке поселка являются сами пайщики. В свою очередь, покупатели жилья сообщили о подготовке новых протестных акций против затягивания сроков расследования и невыполнения данных им обещаний.Напомним, строительство поселка вблизи озера Шарташ началось в 2008 году. Застройщиком объекта являлось ООО «Дигитал-Ай», подконтрольное семье шансонье Александра Новикова. Бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов выступал бизнес-партнером А. Новикова в данном проекте. Еще в 2011-2012 годах 65 семей пайщиков жилищно-строительного кооператива, вложившие в совокупности более 140 млн руб., должны были получить жилье, однако ждут этого до сих пор.После многочисленных протестных акций пайщиков и их обращений в различные инстанции 23 ноября 2015 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств участников ПЖСК «Бухта Квинс». По версии следствия, в период с 2010 года по 2012 год А. Новиков и М. Шилиманов в качестве фактических руководителей ПЖСК в составе организованной преступной группы совершили хищение денежных средств пайщиков в размере 35 млн руб. и 41 млн руб. соответственно. По итогам проведенного расследования обоим лицам предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере».«После первых судов Новиков заявил о намерении вернуть нам деньги и начал их выплачивать. Но получить успели только 8 пайщиков из 65. Сейчас Шилиманов говорит, что денег нет. Правда, лично мне предлагали вернуть мой пай в размере 4 млн руб., если соглашусь больше не участвовать в этой истории», — пояснила руководитель ПЖСК Зиля Булатова.Что касается планов по возобновлению строительства поселка, которые были в январе озвучены Новиковым, они остаются в основном на уровне деклараций.«Пока новостей по проекту «Бухты Квинс» с нашей стороны нет. Сначала мы хотим изучить документы, которые были у Новикова и Шилиманова, и которые нам передали. То есть ситуация пока не изменилась», — рассказал УрБК пресс-секретарь корпорации Дмитрий Стародубцев.Таким образом, с корпорацией «Маяк», которую должны были привлечь для достройки таунхаусов, пока не подписано никаких документов, кроме соглашения об установлении партнерских отношений. И вопрос о возобновлении работ на объекте, несмотря на обещания, данные А. Новиковым, остается открытым.Между тем на днях дело «Бухты Квинс» было передано из Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области в Следственный комитет России. По мнению пайщиков, это сделано с целью затянуть расследование и вывести известного шансонье из числа обвиняемых.«Мы уверены, что дело передают в СК России для того, чтобы с этого человека снять вину. Нарушения, якобы допущенные Свердловским ГСУ, о которых нам сообщил пресс-секретарь Новикова, так и не были озвучены прокуратурой. Состав преступления есть, он доказан. Но ситуация опять перестает быть понятной. Безусловно, нас это возмущает», — отметила Зиля Булатова.В связи с этим пайщики намерены вновь выйти на пикет в центре Екатеринбурга. Они надеются обратить внимание властей всех уровней на то, что несмотря на обещания, решение проблемы поселка не двигается с мертвой точки.«Мы в очередной раз стали жертвами и заложниками коррупционных связей А. Новикова. Обещанный возврат денежных средств в размере пая приостановлен и, как мы полагаем, навсегда. Получить паи успели 8 человек из 65. Также прокуратура в лице г-на С. Охлопкова сочла возможным передать расследованное до конца дело из Следственного управления в Следственный комитет по заявлению обвиняемого в особо тяжком преступлении А. Новикова. Почему обвиняемые решают, где должно расследоваться дело? Почему прокуратура помогает им в этом?», — говорится в сообщении с призывом к участию в акции, распространенном пайщиками.В то же время стало известно о подаче иска против Зили Булатовой. По словам А. Новикова, ее обвиняют в мошенничестве и вымогательстве денег с некоего инвестора. Однако руководитель кооператива уверена, что действует исключительно в интересах пайщиков.Таким образом, сегодня конфликт вокруг «Бухты Квинс» не только не разрешается, но продолжает нарастать. Пайщики дезориентированы и не понимают, кому верить и от кого ждать помощи. По мнению экспертов, сегодня многое зависит от позиции Следственного комитета РФ, однако пока она не озвучивалась.УрБК будет следить за развитием событий.