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«Бухта Квинс»: в эпицентре конфликта
14 февраль 2017 (14:58)
В Екатеринбурге с новой силой разгорается конфликт между участниками жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс» и идеологами проекта недостроенного коттеджного поселка. В частности, один из них, художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады, шансонье Александр Новиков, заявил, что основной помехой в достройке поселка являются сами пайщики. В свою очередь, покупатели жилья сообщили о подготовке новых протестных акций против затягивания сроков расследования и невыполнения данных им обещаний.
Напомним, строительство поселка вблизи озера Шарташ началось в 2008 году. Застройщиком объекта являлось ООО «Дигитал-Ай», подконтрольное семье шансонье Александра Новикова. Бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов выступал бизнес-партнером А. Новикова в данном проекте. Еще в 2011-2012 годах 65 семей пайщиков жилищно-строительного кооператива, вложившие в совокупности более 140 млн руб., должны были получить жилье, однако ждут этого до сих пор.
После многочисленных протестных акций пайщиков и их обращений в различные инстанции 23 ноября 2015 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств участников ПЖСК «Бухта Квинс». По версии следствия, в период с 2010 года по 2012 год А. Новиков и М. Шилиманов в качестве фактических руководителей ПЖСК в составе организованной преступной группы совершили хищение денежных средств пайщиков в размере 35 млн руб. и 41 млн руб. соответственно. По итогам проведенного расследования обоим лицам предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере».
«После первых судов Новиков заявил о намерении вернуть нам деньги и начал их выплачивать. Но получить успели только 8 пайщиков из 65. Сейчас Шилиманов говорит, что денег нет. Правда, лично мне предлагали вернуть мой пай в размере 4 млн руб., если соглашусь больше не участвовать в этой истории», — пояснила руководитель ПЖСК Зиля Булатова.
Что касается планов по возобновлению строительства поселка, которые были в январе озвучены Новиковым, они остаются в основном на уровне деклараций.
«Пока новостей по проекту «Бухты Квинс» с нашей стороны нет. Сначала мы хотим изучить документы, которые были у Новикова и Шилиманова, и которые нам передали. То есть ситуация пока не изменилась», — рассказал УрБК пресс-секретарь корпорации Дмитрий Стародубцев.
Таким образом, с корпорацией «Маяк», которую должны были привлечь для достройки таунхаусов, пока не подписано никаких документов, кроме соглашения об установлении партнерских отношений. И вопрос о возобновлении работ на объекте, несмотря на обещания, данные А. Новиковым, остается открытым.
Между тем на днях дело «Бухты Квинс» было передано из Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области в Следственный комитет России. По мнению пайщиков, это сделано с целью затянуть расследование и вывести известного шансонье из числа обвиняемых.
«Мы уверены, что дело передают в СК России для того, чтобы с этого человека снять вину. Нарушения, якобы допущенные Свердловским ГСУ, о которых нам сообщил пресс-секретарь Новикова, так и не были озвучены прокуратурой. Состав преступления есть, он доказан. Но ситуация опять перестает быть понятной. Безусловно, нас это возмущает», — отметила Зиля Булатова.
В связи с этим пайщики намерены вновь выйти на пикет в центре Екатеринбурга. Они надеются обратить внимание властей всех уровней на то, что несмотря на обещания, решение проблемы поселка не двигается с мертвой точки.
«Мы в очередной раз стали жертвами и заложниками коррупционных связей А. Новикова. Обещанный возврат денежных средств в размере пая приостановлен и, как мы полагаем, навсегда. Получить паи успели 8 человек из 65. Также прокуратура в лице г-на С. Охлопкова сочла возможным передать расследованное до конца дело из Следственного управления в Следственный комитет по заявлению обвиняемого в особо тяжком преступлении А. Новикова. Почему обвиняемые решают, где должно расследоваться дело? Почему прокуратура помогает им в этом?», — говорится в сообщении с призывом к участию в акции, распространенном пайщиками.
В то же время стало известно о подаче иска против Зили Булатовой. По словам А. Новикова, ее обвиняют в мошенничестве и вымогательстве денег с некоего инвестора. Однако руководитель кооператива уверена, что действует исключительно в интересах пайщиков.
Таким образом, сегодня конфликт вокруг «Бухты Квинс» не только не разрешается, но продолжает нарастать. Пайщики дезориентированы и не понимают, кому верить и от кого ждать помощи. По мнению экспертов, сегодня многое зависит от позиции Следственного комитета РФ, однако пока она не озвучивалась.
УрБК будет следить за развитием событий.
Напомним, строительство поселка вблизи озера Шарташ началось в 2008 году. Застройщиком объекта являлось ООО «Дигитал-Ай», подконтрольное семье шансонье Александра Новикова. Бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов выступал бизнес-партнером А. Новикова в данном проекте. Еще в 2011-2012 годах 65 семей пайщиков жилищно-строительного кооператива, вложившие в совокупности более 140 млн руб., должны были получить жилье, однако ждут этого до сих пор.
После многочисленных протестных акций пайщиков и их обращений в различные инстанции 23 ноября 2015 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств участников ПЖСК «Бухта Квинс». По версии следствия, в период с 2010 года по 2012 год А. Новиков и М. Шилиманов в качестве фактических руководителей ПЖСК в составе организованной преступной группы совершили хищение денежных средств пайщиков в размере 35 млн руб. и 41 млн руб. соответственно. По итогам проведенного расследования обоим лицам предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере».
«После первых судов Новиков заявил о намерении вернуть нам деньги и начал их выплачивать. Но получить успели только 8 пайщиков из 65. Сейчас Шилиманов говорит, что денег нет. Правда, лично мне предлагали вернуть мой пай в размере 4 млн руб., если соглашусь больше не участвовать в этой истории», — пояснила руководитель ПЖСК Зиля Булатова.
Что касается планов по возобновлению строительства поселка, которые были в январе озвучены Новиковым, они остаются в основном на уровне деклараций.
«Пока новостей по проекту «Бухты Квинс» с нашей стороны нет. Сначала мы хотим изучить документы, которые были у Новикова и Шилиманова, и которые нам передали. То есть ситуация пока не изменилась», — рассказал УрБК пресс-секретарь корпорации Дмитрий Стародубцев.
Таким образом, с корпорацией «Маяк», которую должны были привлечь для достройки таунхаусов, пока не подписано никаких документов, кроме соглашения об установлении партнерских отношений. И вопрос о возобновлении работ на объекте, несмотря на обещания, данные А. Новиковым, остается открытым.
Между тем на днях дело «Бухты Квинс» было передано из Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области в Следственный комитет России. По мнению пайщиков, это сделано с целью затянуть расследование и вывести известного шансонье из числа обвиняемых.
«Мы уверены, что дело передают в СК России для того, чтобы с этого человека снять вину. Нарушения, якобы допущенные Свердловским ГСУ, о которых нам сообщил пресс-секретарь Новикова, так и не были озвучены прокуратурой. Состав преступления есть, он доказан. Но ситуация опять перестает быть понятной. Безусловно, нас это возмущает», — отметила Зиля Булатова.
В связи с этим пайщики намерены вновь выйти на пикет в центре Екатеринбурга. Они надеются обратить внимание властей всех уровней на то, что несмотря на обещания, решение проблемы поселка не двигается с мертвой точки.
«Мы в очередной раз стали жертвами и заложниками коррупционных связей А. Новикова. Обещанный возврат денежных средств в размере пая приостановлен и, как мы полагаем, навсегда. Получить паи успели 8 человек из 65. Также прокуратура в лице г-на С. Охлопкова сочла возможным передать расследованное до конца дело из Следственного управления в Следственный комитет по заявлению обвиняемого в особо тяжком преступлении А. Новикова. Почему обвиняемые решают, где должно расследоваться дело? Почему прокуратура помогает им в этом?», — говорится в сообщении с призывом к участию в акции, распространенном пайщиками.
В то же время стало известно о подаче иска против Зили Булатовой. По словам А. Новикова, ее обвиняют в мошенничестве и вымогательстве денег с некоего инвестора. Однако руководитель кооператива уверена, что действует исключительно в интересах пайщиков.
Таким образом, сегодня конфликт вокруг «Бухты Квинс» не только не разрешается, но продолжает нарастать. Пайщики дезориентированы и не понимают, кому верить и от кого ждать помощи. По мнению экспертов, сегодня многое зависит от позиции Следственного комитета РФ, однако пока она не озвучивалась.
УрБК будет следить за развитием событий.
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