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С начала 2017 года число соискателей на рынке труда Екатеринбурга выросло на 9%

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2017. С начала 2017 года на рынок труда Екатеринбурга вышло более 8 тыс. соискателей. Об этом говорится в исследовании сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.



Всего по отношению к прошлому году рост базы составил 9%. Самыми активными соискателями начала года стали представители сфер: «Государственная служба» (плюс 34%), «Консультирование» (плюс 30%) и «Безопасность» (плюс 29%).



«Высокая активность соискателей может быть вызвана несколькими факторами. С одной стороны, очень многие решают начать новую жизнь с Нового года, с другой стороны, часть соискателей, которые откладывали поиск работы до лучших времен, решает посмотреть на рынок труда, какие появились для них предложения. Часто такие просмотры оборачиваются найденной новой работой», — говорит специалист по маркетингу и PR портала HeadHunter Ольга Гибадуллина.



Несмотря на такое солидное число соискателей, которые разместили или активировали резюме, пик активности ожидается в марте.



При этом рост активности кандидатов наблюдается далеко не во всех областях: например, банковские служащие, специалисты по страхованию и HR-менеджеры не спешат менять работу в начале года. Рост резюме в этих профобластях составил всего 1% по отношению к прошлому году.



Из всего числа соискателей, которые начали искать работу, 45% вполне устроит вознаграждение в размере 25-40 тыс. руб. А среднее зарплатное ожидание по Екатеринбургу составило 42 тыс. руб.

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