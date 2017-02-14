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Дефицит бюджета РФ в январе составил 0,4% ВВП

УрБК, Москва, 14.02.2017. Федеральный бюджет РФ в январе 2017 года, по предварительной оценке Минфина, исполнен с дефицитом 23,398 млрд руб., или 0,4% ВВП. Объем ВВП в январе составил 6 трлн 208,7 млрд руб.



Как сообщает «Интерфакс», доходы бюджета составили в первый месяц текущего года 1 трлн 264,383 млрд руб., или 9,4% к объему доходов, утвержденному законом о бюджете на год. Расходы в январе были исполнены в сумме 1 трлн 287,782 млрд руб., или 7,9% к общему объему расходов, утвержденному законом о бюджете, и к уточненной росписи. При этом в январе сложился первичный профицит бюджета в размере 27,748 млрд руб., или 0,44% ВВП.



В январе 2016 года бюджет РФ был исполнен с профицитом 390,2 млрд руб., или 7,4% ВВП, который Минфин объяснил изменением практики использования механизма авансирования. В январе 2015 года дефицит бюджета составил 277,857 млрд руб., или 5,7% ВВП, в январе 2014 года бюджет был исполнен с профицитом 466,1 млрд руб., или 9,3% ВВП.



Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита в январе 2017 года составило 22,93 млрд руб. и 469,7 млн руб., соответственно.



Федеральная налоговая служба (ФНС) администрировала за месяц 900,087 млрд руб., или 11,3% к прогнозным показателям, Федеральная таможенная служба — 283,849 млрд руб. (6,7%), другие федеральные органы — 80,447 млрд руб. (6%).

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