«РМК Арена» обойдется в 5 млрд рублей

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 13 февраля провел заседание совета по улучшению инвестиционного климата. Обсуждался в том числе проект многофункционального спортивного комплекса «РМК Арена», который реализует Русская медная компания. Участники мероприятия высоко оценили перспективы будущего объекта.На совещании обсуждались инструменты и подходы, призванные создать в Челябинской области благоприятный деловой климат, одинаковый для всех муниципалитетов региона — в том числе и в контексте подготовки Южного Урала к проведению саммитов БРИКС и ШОС.В ходе мероприятия был принят ряд дорожных карт по внедрению 12 целевых моделей в развитие работы по достижению показателей Национального рейтинга: получение разрешения на строительство, технологическое присоединение к электрическим сетям, сетям газоснабжения, подключение к инфраструктуре теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, организация контрольно-надзорной деятельности, наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестдеятельности, эффективность работы специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, качество инвестиционного портала, система мер по стимулированию развития малого предпринимательства, качество и доступность трудовых ресурсов, эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства региона.Большой интерес участников заседания мероприятия вызвал инвестиционный проект строительства «РМК Арены» — многофункционального спортивного комплекса, который Русская медная компания планирует построить в Челябинске. Проект спорткомплекса представил генеральный директор ГК PREMIER Владимир Пузанков, группа компаний должна выступить застройщиком «РМК Арены».Предполагается, что многофункциональный спортивный комплекс появится на набережной реки Миасс, в пешей доступности от лесопарка. Объем инвестиций в спорткомплекс оценивается в 5 млрд руб., срок реализации — 6 лет. Перед застройщиком поставлена задача «создать шедевр, которым могла бы гордиться любая из ведущих столиц мира», конечно, с указанием, что проект будет воплощён в Челябинске.Как отметила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности Русской медной компании Анна Шабарова, проект «РМК Арены» получил на заседании инвестсовета самые положительные отзывы. Современный спортивный комплекс, включающий большой сектор игровых видов спорта, ледовый блок и блок водных видов спорта, где можно будет и взращивать будущих олимпийских чемпионов и просто приобщаться к здоровому активному образу жизни всей семьей, будет очень актуален и для Челябинска, и для жителей Челябинской области.Ранее Владимир Пузанков рассказал об истории появления проекта «РМК Арены».«История началась с просьбы боксера Сергея Ковалева к Игорю Алтушкину (основатель Группы РМК — прим. ред.), не мог бы он найти возможность сделать в Челябинске хорошую боксерскую школу на 2-3 тыс. кв. м. В итоге на сегодняшний день согласовано 40 тыс. кв. м. спортивного пространства. 2 тыс. кв. м. — под боксерскую школу, 2 тыс. кв. м. — под единоборства, 4 тыс. кв. м. — под мультиспортивную площадку над ними. Будет бассейн, большая вода — 50 метров, десять дорожек; отдельная ванна и прыжковая вышка; полноразмерная хоккейная коробка. И все с трибунами, везде можно проводить международные соревнования. Вдобавок — удобные внутренние проходы и помещения, где можно располагать фуд-корты. На открытой поверхности планируется серьезный скейт-парк», — сообщил Владимир Пузанков.По его мнению, в результате реализации проекта РМК построит спортивный центр мирового уровня.«Поставишь его завтра в Москве или в любой мировой столице — он там не затеряется и будет центром притяжения», — убежден В. Пузанков.Отметим, что «РМК-Арена» была представлена на выставке «Иннопром-2016». Для гостей мероприятия в спортивный комплекс устроили виртуальную экскурсию. Как отмечают эксперты, в настоящее время в Челябинске нет ни одного спортивного учреждения такого высокого уровня. Реализация этого проекта позволит построить уникальный во всех смыслах объект.