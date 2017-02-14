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Бывший финдиректор завода «АМУР» выходит на свободу

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2017. Бывший финансовый директор завода «Автомобили и моторы Урала» («АМУР») Валерий Хомяков выходит на свободу. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Напомним, осенью прошлого года Новоуральский городской суд признал его виновным по части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения, совершенного группой лиц в особо крупном размере» и приговорил к 2 годам колонии-поселения.



«Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, изменил приговор — освободил В. Хомякова от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Срок давности истек 31 декабря 2016 года», — говорится в сообщении.



Напомним, что «АМУР» специализировался на сборке грузовых автомобилей «ЗИЛ», Tata и Geely. Летом 2010 года предприятие было признано банкротом. Сейчас завод не ведет производственную деятельность.

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