Новости дня
Бывший финдиректор завода «АМУР» выходит на свободу
14 февраль 2017 (16:04)
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2017. Бывший финансовый директор завода «Автомобили и моторы Урала» («АМУР») Валерий Хомяков выходит на свободу. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Напомним, осенью прошлого года Новоуральский городской суд признал его виновным по части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения, совершенного группой лиц в особо крупном размере» и приговорил к 2 годам колонии-поселения.
«Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, изменил приговор — освободил В. Хомякова от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Срок давности истек 31 декабря 2016 года», — говорится в сообщении.
Напомним, что «АМУР» специализировался на сборке грузовых автомобилей «ЗИЛ», Tata и Geely. Летом 2010 года предприятие было признано банкротом. Сейчас завод не ведет производственную деятельность.
Напомним, осенью прошлого года Новоуральский городской суд признал его виновным по части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения, совершенного группой лиц в особо крупном размере» и приговорил к 2 годам колонии-поселения.
«Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, изменил приговор — освободил В. Хомякова от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Срок давности истек 31 декабря 2016 года», — говорится в сообщении.
Напомним, что «АМУР» специализировался на сборке грузовых автомобилей «ЗИЛ», Tata и Geely. Летом 2010 года предприятие было признано банкротом. Сейчас завод не ведет производственную деятельность.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Экс-директора завода АМУР объявили в федеральный розыск и тут же отпустили
- Бывшего владельца завода АМУР Павла Чернавина признали банкротом
- Лидеру группировки «Уралмаш» Александру Куковякину на 20% облегчили наказание
- Бывший директор ЗАО «АМУР» обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере
- «РБК daily» и Евгения Сергиенко: АМУР может возобновить сборку автомобилей Geely
Loading...