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Банкам разрешат не запрашивать согласия заемщика при продаже долгов

УрБК, Москва, 14.02.2017. Банкам не потребуется письменное согласие должников при продаже просроченных кредитов. Об этом сообщают «Ведомости».



Минюст не возражает против передачи персональных данных без согласия должника, если это происходит при продаже его долга по агентской схеме. Это следует из письма ведомства в Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).



«Хорошо, что неопределенность снята: банки, которые привыкли продавать долги, будут продавать. Но развивать собственные службы взыскания сейчас интереснее, чем передавать долги по агентской схеме», — говорит первый зампред правления банка АТБ Вячеслав Андрюшкин.



Напомним, ранее закон запретил коллекторам общаться с заемщиком, если тот по всем установленным в законе правилам (в письменном виде заказным письмом) отказался вести переговоры. Пока таких заемщиков крайне мало, указывают сотрудники коллекторских агентств. Но, по мнению Минюста, коллекторы не могут звонить таким должникам, даже если хотят сообщить о намерении подать иск. При передаче дела в суд коллекторы используют только Гражданский процессуальный кодекс, поэтому они не могут грозить должникам административным и уголовным преследованием, так как ведомство видит в этом «злоупотребление правом» (по закону — основание для штрафа).



Но на многие вопросы НАПКА регулятор не ответил, сославшись на недостаток практики. Коллекторы спрашивали, можно ли звонить заемщику несколько раз в день до тех пор, пока тот не возьмет трубку. Закон дает коллекторам право звонить всего один раз в день и два раза в неделю, но не объясняет, что считать звонком — техническое действие или результат. Непонятно, в какой срок действует отказ от взаимодействия, работает ли отказ, если должник снова допустил просрочку по тому же кредитному договору, говорилось в письме НАПКА к Минюсту.



Вопросы у ассоциации вызывало и то, как соотносится требование закона «О персональных данных», которое предписывает уничтожить персональные данные после взыскания, и требование закона «О защите прав физлиц при взыскании», согласно которому нужно хранить все записи и документы не меньше трех лет.

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