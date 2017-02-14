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Екатеринбуржец осужден за организацию вывоза из России особо опасных товаров

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2017. Житель Екатеринбурга осужден условно за вывоз из страны особо опасных товаров. В отношении него возбуждено еще одно уголовное дело, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Екатеринбуржец организовал вывоз за границу металлических прутков из сплава АК-6 объемом 6,9 т и ядовитого вещества (триэтаноламин марки «Б») в количестве 400 кг. Данные товары относятся к категории, подпадающей под действие федерального закона «Об экспортном контроле», и могут быть использованы для создания оружия массового поражения.



По закону на вывоз таких товаров необходима лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Предприимчивый бизнесмен получать лицензию не стал, заодно решил минимизировать затраты и миновать таможенный контроль. Вывозить товары было решено через Казахстан (так как страна входит в Таможенный союз, перемещаемые через границу товары не нужно декларировать).



У предприятий, которые законно занимаются реализацией на территории Российской Федерации товаров, подлежащих экспортному контролю, сначала приобрели прутки марки АК-6. Далее организовали поставку в Казахстан, где для этих целей было специально зарегистрированное предприятие. Конечной точкой путешествия металлических прутков был оборонный завод в Киргизии.



Екатеринбуржец знал, что экспорт товара осуществляется только при наличии разрешения ФСТЭК, потому умышленно представил в специальной форме отчетности перед таможенным органом прутки АК-6 как обычный металлопрокат.



Уральской оперативной таможней в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения». Расследование осуществлялось Управлением на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу, окончено составлением обвинительного заключения и направлением материалов в суд.



В феврале 2017 года суд признал гражданина РФ виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на три года условно и выплате штрафа в размере 50 тыс. руб.



Но на этом расследование преступных деяний гражданина не закончилось. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Уральской оперативной таможни установлено, что тот же гражданин РФ, что перемещал через границу металлические прутки, провез в Казахстан ядовитое химическое вещество — триэтаноламин марки «Б» в количестве 400 кг.



Данный товар также относится к категории товаров, подпадающих под действие федерального закона «Об экспортном контроле» и может быть использован для создания химического оружия. Уральской оперативной таможней в отношении установленного лица возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ.

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