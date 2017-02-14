Напряженность на рынке труда нарастает

В департаменте по труду и занятости населения Свердловской области подвели итоги своей деятельности в 2016 году. Несмотря на то, что общий уровень безработицы за последний год снизился с 6,8 до 6,3% (по методологии МОТ), ситуация по-прежнему вызывает серьезные опасения. Индекс напряженности на рынке труда за последние 12 месяцев вырос 1,3 до 1,4. Этот индикатор показывает отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, к числу вакантных рабочих мест.В январе-декабре 2016 года в центры содействия трудоустройству в Свердловской области обратились 227 тыс. 271 человек. Из них 153 тыс. 130 человек обратились в целях поиска подходящей работы, что на 9,5% выше уровня аналогичного периода предыдущего года (139 тыс. 862 человека).В 2016 году в центры занятости поступили сведения от 84 организаций о предполагаемом массовом увольнении 11 тыс. 532 человек. Этот показатель незначительно ниже уровня 2015 года (12 тыс. 495 человек). По состоянию на 1 января 2017 года свердловские организации представили сведения о предстоящем сокращении по причине ликвидации организаций и сокращения штата или численности, без учёта массовых увольнений, 17 тыс. 781 работника (аналогичных данных на 1 января 2016 года не публиковалось).В настоящее время в режиме неполной занятости трудятся 7 тыс. 487 жителей Свердловской области (1 января 2016 года — 16 тыс. 365 человек). Из них 6 тыс. 950 человек работают неполный рабочий день, 482 человека находятся в простое по вине работодателя, 55 работников находятся в отпуске без сохранения заработной платы.На начало 2016 года в Свердловской области было зарегистрировано 142 тыс. безработных (по методологии МОТ).«Из них 62,1% составили граждане, уволившиеся по собственному желанию; 13,3% — свердловчане, потерявшие работу в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников организации; уволенные по другим причинам — 18,2%; ранее не работавшие жители — 6,4% (менее одного года), не трудились более 12 месяцев — 19,3%», — говорится в исследовании.В структуре безработицы доля граждан, имеющих основное общее образование, составила 17,2%; среднее общее образование — 18,5%; среднее профессиональное — 42,8%; высшее профессиональное — 19,9%; доля свердловчан, не имеющих основного общего образования, — 1,6%.Представители интернет-сервисов по поиску работы и персонала в Екатеринбурге также отмечают тревожные тенденции на рынке труда.Специалист по маркетингу и PR портала HeadHunter Ольга Гибадуллина сообщила УрБК, что с января 2015 года по февраль 2017 года hh-индекс (показывает количество резюме на одну вакансию) в Екатеринбурге вырос с 5,3 до 5,7 человек на место. Максимальный уровень за последние два года был достигнут в марте 2015 года — 7,8.«Это логичные последствия негативных изменений в экономике: кандидаты массово начали размещать резюме или потому, что их сократили, или просто опасаясь увольнений. Кроме этого, высокому конкурсу способствовало и снижение числа вакансий на рынке труда. Со второй половины 2015 года ситуация на рынке более-менее стабилизировалась», — рассказала Ольга Гибадуллина.По ее словам, есть несколько пиков сезонной активности соискателей: в первом квартале и осенью.«Традиционно в эти периоды растет и конкуренция среди соискателей. Летом и зимой, наоборот, рынок труда замирает. Это не значит, что кандидаты перестают создавать резюме и искать работу, просто делают это не так активно. Сейчас в Екатеринбурге достаточно гармоничная ситуация — на 1 вакансию приходится в среднем всего 5,7 кандидатов, однако конкуренция будет расти. Есть все шансы, что в начале весны конкуренция может вырасти, но не слишком заметно, рынок труда Екатеринбурга обладает определенной стабильностью», — полагает представитель HeadHunter.Между тем среди жителей Среднего Урала сохраняются тревожные настроения относительно текущей ситуации на рынке труда. Согласно опросу, проведенному порталом «Зарплата.ру», 36% екатеринбуржцев не чувствует стабильность на своей текущей работе, 31% считают, что у них мало шансов трудоустроиться в I квартале 2017 года.«В целом горожане чувствуют себя комфортно на текущем месте работы. 20% из них ощущают себя очень уверенно, 44% — уверенно. Треть опрошенных (36%) не чувствуют стабильности на работе. На вопрос «Как вы оцениваете свои шансы на трудоустройство в первом квартале 2017 года?» 26% ответили «Высокие», 43% «Средние». Треть (31%) опрошенных посчитали, что у них мало шансов найти работу», — заявила руководитель пресс-службы портала «Зарплата.ру» Ольга Павлюченко.Отметим, что наиболее сложная ситуация на рынке труда Свердловской области наблюдается в моногородах. Здесь коэффициент напряженности составляет 1,8. Численность официально зарегистрированных безработных на 1 января 2017 года — 9 тыс. 637 человек. Это связано с тем, что многие градообразующие предприятия находятся в тяжелом финансовом положении, поэтому вынуждены оптимизировать численность своего персонала.