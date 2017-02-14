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УФАС оштрафовало ПАО «Т Плюс» на 650 тыс. рублей за нарушения при проверке узла учета

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2017. Арбитражный суд Свердловской области поддержал решение регионального УФАС России в отношении ПАО «Т Плюс». Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.



Свердловское УФАС России ранее признало факт нарушения филиалом «Свердловский» ПАО «Т Плюс» части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции, выразившегося в уклонении от участия в проверке готовности узла учета потребителя (ООО «УК «Созвездие») к эксплуатации в условиях необоснованного сокращения срока действия допуска в работу данного узла учета.



Это ущемляет интересы потребителя в определении количества потребленной энергии в соответствии сданными приборов учета.



Также ведомство выдало предписание об устранении нарушения и назначило ПАО «Т Плюс» административное наказание в виде штрафа в размере 650 тыс. руб.



Не согласившись с указанным решением, предписанием и постановлением, ПАО «Т Плюс» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области. Суд, изучив материалы дела, в удовлетворении заявленных обществом требований отказал, тем самым поддержав позицию УФАС.

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