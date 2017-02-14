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Продажи Infiniti в России в январе выросли на 27%

14 февраль 2017 (14:31)

УрБК, Москва, 14.02.2017. Российские дилеры Infiniti по итогам января 2017 года реализовали 379 автомобилей, что на 27% выше показателя годичной давности. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В результате рыночная доля рынка марки составила 5,1% — это рекордный показатель на российском рынке за последние два года.

Самым популярным на российском рынке в январе стал обновленный кроссовер QX50 — на этой модели остановили свой выбор 160 покупателей. Второе место занимает внедорожник QX70, чьи продажи составили 106 единиц. Замыкает тройку лидеров седан Q50 с показателем 51 реализованных машины.

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