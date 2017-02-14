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Председатель филиала компании «Трунов, Айвар и партнеры» Алексей Севастьянов стал фигурантом уголовного дела

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2017. Возбуждено уголовное дело в отношении председателя филиала международной юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры» в Челябинской области Алексея Севастьянова. Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК России, его подозревают в злоупотреблении полномочиями на посту главы отделения одной из партий, членом которой он был в прошлом году.



«По версии следствия, в 2016 году подозреваемый, будучи осведомленным об отсутствии необходимых денежных средств на счетах регионального отделения политической партии, и нарушая требования нормативных документов о необходимости согласования гражданско-правовых договоров на сумму более 100 тыс. руб., единолично принял решение о заключении договоров по изготовлению и размещению рекламных материалов на сумму свыше 5 млн руб.», — поясняет пресс-служба СК.



Скорее всего, речь идет о партии «Родина», челябинское отделение которой А. Севастьянов возглавлял до лета 2016 года.



Следует отметить, что всего за прошедший год он сменил три партии. Сначала он пытался выдвинуться на выборы в Госдуму от партии «Родина», однако ему это не удалось. Тогда он практически сразу стал кандидатом от «Яблока», чьи идеологические позиции кардинальным образом отличаются от «Родины». В конце 2016 года, после проигрыша на выборах, он и вовсе стал помощником депутата от «Справедливой России» Валерия Гартунга.



В середине 2000-х годов Алексей Севастьянов был депутатом Челябинской городской думы, а затем до 2015 года работал уполномоченным по правам человека Челябинской области.

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