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В Свердловской области просроченная задолженность по зарплате выросла на 22%

14 февраль 2017 (14:05)

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2017. В Свердловской области суммарная просроченная задолженность по выплате заработной платы на 1 февраля 2017 года составила 3 млн 635 тыс. руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

По данным ведомства, показатель превышает уровень задолженности предыдущего периода на 21,9%, однако остается ниже уровня соответствующего периода прошлого года в 4 раза.

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