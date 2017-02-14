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В Свердловской области просроченная задолженность по зарплате выросла на 22%
14 февраль 2017 (14:05)
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2017. В Свердловской области суммарная просроченная задолженность по выплате заработной платы на 1 февраля 2017 года составила 3 млн 635 тыс. руб. Об этом сообщает Свердловскстат.
По данным ведомства, показатель превышает уровень задолженности предыдущего периода на 21,9%, однако остается ниже уровня соответствующего периода прошлого года в 4 раза.
По данным ведомства, показатель превышает уровень задолженности предыдущего периода на 21,9%, однако остается ниже уровня соответствующего периода прошлого года в 4 раза.
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