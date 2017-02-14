Дайджест

В США утвердили нового министра финансов

14 февраль 2017 (13:19)

Стивен Мнучин утвержден сенатом в должности министра финансов США. Об этом сообщает Reuters.

За назначение проголосовало большинство членов верхней палаты Конгресса, 53 против 47. Единственным демократом, одобрившим кандидатуру, стал Джо Манчин.

Ранее, в ходе слушаний в сенате, Мнучин заявлял, что против снятия санкций с России, но не уверен в необходимости их ужесточения. Он заверил, что «стопроцентно» поддержит их продление.

При этом он не смог ответить на вопрос о том, считает ли нужным усилить санкционное давление, пояснив, что «не обладает достаточно полной информацией по этому вопросу».

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