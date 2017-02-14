Дайджест
В США утвердили нового министра финансов
14 февраль 2017 (13:19)
Стивен Мнучин утвержден сенатом в должности министра финансов США. Об этом сообщает Reuters.
За назначение проголосовало большинство членов верхней палаты Конгресса, 53 против 47. Единственным демократом, одобрившим кандидатуру, стал Джо Манчин.
Ранее, в ходе слушаний в сенате, Мнучин заявлял, что против снятия санкций с России, но не уверен в необходимости их ужесточения. Он заверил, что «стопроцентно» поддержит их продление.
При этом он не смог ответить на вопрос о том, считает ли нужным усилить санкционное давление, пояснив, что «не обладает достаточно полной информацией по этому вопросу».
За назначение проголосовало большинство членов верхней палаты Конгресса, 53 против 47. Единственным демократом, одобрившим кандидатуру, стал Джо Манчин.
Ранее, в ходе слушаний в сенате, Мнучин заявлял, что против снятия санкций с России, но не уверен в необходимости их ужесточения. Он заверил, что «стопроцентно» поддержит их продление.
При этом он не смог ответить на вопрос о том, считает ли нужным усилить санкционное давление, пояснив, что «не обладает достаточно полной информацией по этому вопросу».
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