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Советник президента США ушел в отставку

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.



В своем заявлении на увольнение Флинн указал, что «не полностью проинформировал вице-президента Майка Пенса и других о своих разговорах с послом России».



«Я искренне извинился перед главой государства и вице-президентом, они приняли мои извинения», — говорится в заявлении.



Как сообщила пресс-служба Белого дома, Трамп принял отставку Флинна. Временно исполняющим обязанности на этом посту назначен отставной генерал Кит Келлогг.

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