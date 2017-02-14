Дайджест
Советник президента США ушел в отставку
14 февраль 2017 (13:18)
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
В своем заявлении на увольнение Флинн указал, что «не полностью проинформировал вице-президента Майка Пенса и других о своих разговорах с послом России».
«Я искренне извинился перед главой государства и вице-президентом, они приняли мои извинения», — говорится в заявлении.
Как сообщила пресс-служба Белого дома, Трамп принял отставку Флинна. Временно исполняющим обязанности на этом посту назначен отставной генерал Кит Келлогг.
В своем заявлении на увольнение Флинн указал, что «не полностью проинформировал вице-президента Майка Пенса и других о своих разговорах с послом России».
«Я искренне извинился перед главой государства и вице-президентом, они приняли мои извинения», — говорится в заявлении.
Как сообщила пресс-служба Белого дома, Трамп принял отставку Флинна. Временно исполняющим обязанности на этом посту назначен отставной генерал Кит Келлогг.
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